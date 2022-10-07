Умер заслуженный артист России из советского боевика «Отряд особого назначения»

Причины смерти не раскрываются.

С 1964-го по 1967-й артист выступал в составе армейского ансамбля, после чего был удостоен звания лауреата Всесоюзного фестиваля народного творчества.

В 1970-х музыкант являлся солистом Московского государственного оркестра «Современник».

Шумский обрел известность после съемок в военном фильме 1979 года под названием «Отряд особого назначения». Музыкант также принимал участие в телевизионных проектах «Алло! Мы ищем таланты!» и «С песней по жизни».

Помимо этого, артист занимался организацией праздничных выступлений на столичных площадках.