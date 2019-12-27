Умерла актриса и режиссер Галина Волчек

О госпитализации Волчек в Боткинскую больницу стало известно 24 декабря. Telegram-каналы писали о воспалении легких и резком ухудшении состояния актрисы.
Галина Волчек родилась 19 декабря 1933 года в Москве, в семье режиссера Бориса Волчека и сценаристки Веры Майминой. В 1955-м она окончила школу-студию МХАТ. На ее счету множество ролей в фильмах, среди которых «Дон Кихот», «Берегись автомобиля», «Король Лир», «Осенний марафон», «Уникум». В 1972 году Галина Волчек заняла пост художественного руководителя театра «Современник».