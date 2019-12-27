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Жизнь

Умерла актриса и режиссер Галина Волчек

Советская актриса театра и кино, театральный режиссёр Галина Волчек умерла в московской клинике на 87-м году жизни. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источники в театре «Современник».

Владимир Путин и Галина Волчек.
Владимир Путин и Галина Волчек.
kremlin.ru

О госпитализации Волчек в Боткинскую больницу стало известно 24 декабря. Telegram-каналы писали о воспалении легких и резком ухудшении состояния актрисы.

Галина Волчек родилась 19 декабря 1933 года в Москве, в семье режиссера Бориса Волчека и сценаристки Веры Майминой. В 1955-м она окончила школу-студию МХАТ. На ее счету множество ролей в фильмах, среди которых «Дон Кихот», «Берегись автомобиля», «Король Лир», «Осенний марафон», «Уникум». В 1972 году Галина Волчек заняла пост художественного руководителя театра «Современник».

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