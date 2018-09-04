Умерла автор проекта ЖК «Анастасия» Евгения Реутова

В Барнауле умерла известный архитектор Евгения Реутова. Она является автором жилого комплекса «Анастасия», пишет на своей странице в Facebook Александр Деринг.

Евгения Реутова начала профессиональную деятельность в проектном институте «АлтайГражданПроект» в 1978 году.

В 1996 году получила федеральную лицензию на самостоятельное архитектурное творчество и в 1997 году совместно с Сергеем Реутовым основала проектную компанию «Концепт».

Евгения Реутова. Александр Деринг в facebook.com/aleksandr.dering

За 35-летний период работы Евгения Реутова реализовала более 60 авторских объектов, под ее руководством проектная компания «Концепт» разработала проекты и построила больше 200 объектов и инженерных сооружений различного назначения.

Одна из самых известных работ Евгении Реутовой — жилой комплекс «Анастасия». Она выступила инициатором его строительства и стала автором проекта. «Анастасия» — первое в Западной Сибири высотное здания (24 этажа, высота — 77 метров), пишет официальный сайт Алтайского края.

Женя была оптимистка по жизни. С ее творчеством можно не соглашаться и спорить, но оно есть и активно формирует современный Барнаул. В прошлом году она стала Заслуженным архитектором России. Бесконечно жаль. Наши соболезнования семье и вечная память… — пишет Александр Деринг.

Реутова Евгения Николаевна, заслуженный архитектор России. Умерла на 64 году жизни от тяжелой болезни. Прощание состоится на улице Аносова, 6 в траурном зале с 13:30 до 15:00 5 сентября.