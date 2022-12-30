Умерла модельер Вивьен Вествуд

Вествуд скончалась в окружении своей семьи в лондонском районе Клэпхем.
«Миру нужны такие люди, как Вивьен, чтобы что-то изменить к лучшему», — говорится в сообщении.
Одежда Вествуд отличается асимметрией и модификацией исторических костюмов. Например, ее наряды носили панк-революционеры Sex Pistols
С 1981 года Вествуд представляла свои коллекции на неделях моды в Лондоне, а с 1983-го — в Париже.
Ранее умер легендарный модельер и производитель именного парфюма.
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