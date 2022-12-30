30 декабря
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Жизнь

Умерла модельер Вивьен Вествуд

Вивьен Вествуд — основательница стиля панк в высокой моде — умерла в возрасте 81 года. Об этом сообщают на ее странице в Twitter.

Свеча. Утраты.
Свеча. Утраты.
СС0

Вествуд скончалась в окружении своей семьи в лондонском районе Клэпхем.

«Миру нужны такие люди, как Вивьен, чтобы что-то изменить к лучшему», — говорится в сообщении.

Одежда Вествуд отличается асимметрией и модификацией исторических костюмов. Например, ее наряды носили панк-революционеры Sex Pistols

С 1981 года Вествуд представляла свои коллекции на неделях моды в Лондоне, а с 1983-го — в Париже.

Ранее умер легендарный модельер и производитель именного парфюма.

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