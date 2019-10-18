В 19 лет балерина частично потеряла зрение, которое в дальнейшем только ухудшалось. В 1939—1940 годах активно участвовала в создании Американского балетного театра. С 1943 года стала его ведущей артисткой.

2 ноября 1943 года заменила Алисию Маркову в роли Жизели. Ее мировая слава началась с триумфа в этой роли, пишет bfm.ru.

Алисия Алонсо работала с Михаилом Фокиным, Джорджем Баланчиным, Леонидом Мясиным, Брониславой Нижинской и другими прославленными постановщиками.

В 1948 году она создала на Кубе собственную балетную компанию «Балет Алисии Алонсо» (Ballet Alicia Alonso), в дальнейшем ставшую основой для создания Национального балета Кубы. Затем она покинула Кубу режима Батисты.

Танцевала в Русском балете Монте-Карло. В 1957—1958 годах выступала на сцене Большого и Кировского театров. Танцевала в различных ролях классического балетного репертуара в театрах Европы, Азии и Америки. В 1959 году, после победы Кубинской революции, Алонсо вернулась на родину.

Несмотря на плохое зрение, прима была одной из самых техничных балерин мира.

По словам знаменитого советского и российского артиста балета и балетмейстера Владимира Васильева, «имя Алисии Алонсо уже вписано золотыми буквами в историю мирового балета… На Кубе Алонсо стала синонимом понятия „классический танец“, как Галина Уланова в России».