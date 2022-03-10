10 марта
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Жизнь

Умерла звезда картины «Хождение по мукам»

6 марта ушла из жизни заслуженная артистка России Нина Веселовская. Ей было 89 лет.

Свеча. Утраты.
Свеча. Утраты.
СС0

О смерти актрисы сообщили в Союзе кинематографистов России.

«6 марта 2022 года ушла из жизни заслуженная артистка России, заслуженный деятель культуры Польши Нина Валентиновна Веселовская… Актриса ушла из жизни, не дожив одного дня до своего 90-летия», — говорится в сообщении.

Нина Веселовская родилась 7 марта 1932 года в селе Городище Пензенской области. В 1959 окончила Школу-студию при МХАТе под руководством Виктора Станицына, пишет РИА «Новости».

Нина Веселовская в фильме &quot;Сестры&quot;
Нина Веселовская в фильме «Сестры»
Кинопоиск

В кино она дебютировала в 1957 году, сыграв главную роль Даши Булавиной в фильме Григория Рошаля и Мери Анджапаридзе «Хождение по мукам», в первой картине «Сестры».

Также она снималась в фильмах «Друзья и годы», «Угрюм-река», «Шестое июля», «На исходе лета» и других.

Ранее стало известно, что скончался актер, заслуженный артист России Александр Куломзин, сыгравший в фильме «Формула любви» Марка Захарова.

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