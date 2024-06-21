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Жизнь

Умнеют и умнеют. Эксперты рассказали о мировых трендах в развитии городов

По каким сценариям продолжат развиваться города и чего ждет от нас будущее – мы узнали в Барнауле, на конференции по пространственному развитию.

Искусственный интеллект.
Искусственный интеллект.
Freepik

Зеленая революция и искусственный интеллект

Директор центра экономической географии и регионалистики ИПЭИ РАНХиГС Степан Земцов выделил несколько глобальных трендов. До 2035 года продолжит ускоряться цифровизация и распространяться удаленная занятость. Особый упор будет на развитии интернет-инфраструктуры и кибербезопасности.

В городах начнут применять меры по адаптации к наводнениям и жаре. Эксперт напомнил, как летом 2010 года зной в только в одной Москве унес жизни 11 тыс. человек.

Риск закрытия границ и далее будет повышать внимание к местному рынку. В это время в мире начнется битва за умы.

«Некоторые эксперты говорят, что началась гонка за освоение пространства. Нужен хороший деловой климат, - сказал спикер. - Страны и города, которым удастся создать комфортные условия для самореализации и работы победят в борьбе за квалифицированные кадры и бизнес».

Ценность природной среды будет расти: начнут создавать еще больше общественных пространств, мест для отдыха и общения, на свежем воздухе.

Отдых, семья, море.
Отдых, семья, море.
Фото с Freepik.com

«Зеленая революция невозможна без искусственного интеллекта. Уже есть потребность в зеленых пешеходных городах без автотрасс и «человейников», но с экологическим транспортом и искусственным интеллектом», - отметил Степан Земцов.

По его словам, в ближайшее десятилетие мир вложит в развитие инфраструктуры в полтора раза больше инвестиций, чем за предыдущие 10 лет. Это касается развития умных городов с электротранспортом, альтернативными источниками энергии и 5G связью.

«Недавно был Шанхае. Поразился насколько это сейчас современный и чистый город. Весь покрыт платанами, зеленый и относительно комфортный, - отметил Земцов. – А Алматы? Проехал весь город на арендном велосипеде и электросамокате по выделенным полосам – в Москве такого не сделаешь».

В России также следуют этому тренду. «Пространства становятся центрами креативных индустрий. Многие улицы, несмотря на гнев автомобилистов, постепенно становятся пешеходными, обзаводятся кафе, развлечениями, спортзалами – и все это пополняет казну», - добавил спикер.

В правительстве готовят нацпроект «Инфраструктура для жизни». «Тут важны компетенции местных властей: умение быстро готовить заявки и убеждать инвесторов. Очень помогает, если уже есть идеи и проекты», - подчеркнул эксперт.

Велодорожка на Змеиногорском тракте
Велодорожка на Змеиногорском тракте
Altapress.ru

Мегасити и города знания

О похожих вещах рассказал директор Фонда социо-прогностических исследований «Тренды» Владимир Супрун.

Он отметил, что города будут развиваться по четырем сценариям. Мегаполисы продолжат увеличиваться; ближайшие города – сливаться в агломерации и образовывать «мегасити»; появятся компактные города с высоким уровнем жизни; чаще будет возникать феномен «города знания».

Последние базируются на высоких технологиях, развитии образования и венчурных инвесторах. Это и есть города будущего. И они уже существуют. Владимир Супрун привел в пример азиатские силиконовые долины: китайский Шэньчжэнь и индийский Бангалор.

В последнем также занимаются космическими разработками. Например, здесь сделали космический аппарат, который недавно приземлился на Луне.

Владимир Супрун отметил, что Барнаул, Новосибирск, Кемерово и Томск могли бы образовать инновационный хаб.

О других трендах и 40 идеях для развития Барнаула эксперты рассказали здесь.

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