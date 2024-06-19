На барнаульской конференции, посвященной пространственному развитию, выступил бизнесмен Владимир Седов. Он основатель Доброграда – первого города в России, создаваемого за счет частных инвестиций при активной поддержке государства. Предприниматель рассказал как начал эту глобальную работу и каких принципов нужно придерживаться при строительстве любых городов.

Доброград находится во Владимирской области, всего в 2,5 часах езды от Москвы.

Как отметил Владимир Седов, его детище ошибочно называют частным городом: это такое же муниципальное образование с мэром и депутатами, как и в любом другом регионе. Отличие Доброграда в том, что это проект, который развивается с помощью местной власти, регионального офиса губернатора и частным инвестором.

(К тому же, технически, это пока еще поселок. – Прим. Ред).

История проекта запустилась 10 лет назад.

«Начиналось все с истерики: я не хочу жить в городе, который не соответствует современным требованиям и запросу. Но и не хочу уезжать из региона. Зачем ругать всех, если можно попробовать сделать самому?» - сказал бизнесмен. – Очень важно определить проблему, которую хочешь решить».

Проект начали воплощать по принципу «для кого, а потом что». По мнению бизнесмена, этот подход изменит любой город, в том числе и Барнаул.

Жилые дома в Барнауле, центр Барнаула. Дмитрий Лямзин.

«Если в Барнауле, как и везде, есть проблема утекания людей, нужно провести сначала очень глубокое исследование и понять кто, почему и куда, чтобы эту боль заткнуть. Я думаю, у города есть потенциал, чтобы задерживать людей», - отметил Владимир Седов.

Он рассказал, что Доброград изначально задумали для семьи. Далее пошел анализ – какие «боли» есть именно у семьи, а не у каждого ее члена.

Таким образом специалисты проектировали город в виде трех больших жилых районов, каждый из которых соответствует одному возрасту.

Усадебный стиль жизни устроили для старшего поколения в районе низкоплотной и малоэтажной застройки – индивидуальные жилые дома, таунхаусы. Это полная противоположность бурлящему молодежному району, где планируют строить высотные дома и «70-этажные» доминанты. Они будут создавать атмосферу большого и яркого мегаполиса.

Между этими зонами окажется третий район с перепадной этажностью в 4-9 этажей. Это вариант для тех, кто не хочет шумной жизни, но не готов еще уединиться на своем отдельном участке. Для каждого поколения в городе есть свои формы досуга и развития.

Доброград. Официальный сайт Доброграда

По тому же принципу «ищи семейную проблему» организовывали систему образования Доброграда.

«Проблема: дети приходят домой и не хотят делать уроки, начинаются догонялки с репетиторами. Мы ее сняли: всем ученикам категорически запрещено выносить портфель из школы. Серьезно, их охранники отбирают, - сказал Владимир Седов. – Дети проходят академические часы образования, потом выполняют персонализированную домашнюю работу и дополнительно занимаются с педагогом по разным предметам, как с репетитором».

Такую систему отработали в частной школе, ее же планируют воплотить и в муниципальной. «Мы нашли инструмент, как она будет работать по тому же принципу», - отметил бизнесмен.

Видоизменилась и система здравоохранения. В России она двухступенчатая: первичная и стационарная. В Доброграде появилась третья ступень – «семейный врач».

Как объяснил инвестор, в каждом районе, где живут 1 тыс. человек, девелопер бесплатно выделяет муниципалитету три квартиру. Одну для опытного терапевта общей практики, вторую – медсестре, третью – под лицензированный кабинет приема.

Владимир Седов, основатель Доброграда. ОПАК

«Эти специалисты, по условиям договора, работают 24\7, они же могут оказать первую помощь: не нужно долго ждать скорой. К тому же, эффективность таких врачей больше: они знают весь контингент, не нужно тратить время на анамнез», - добавил Владимир Седов.

Сейчас на территории Доброграда расположен четырехзвездочный парк-отель со спа-комплексом, рестораном, пейзажным, спортивным и детским клубом.

В городе также работает современный медицинский центр и гольф-клуб.

Согласно проекту, до 2025 года в особой экономической зоне Доброград планируют создать 4,2 рабочих места, построить 182 тысячи кв. м жилья, где поселятся 7,5 тыс. человек.

А что на Алтае

Более пяти лет назад в Республике Алтай инициировали проект «Большая Майма». Это комплексное развитие территории Горно-Алтайской агломерации. На ближайшую пятилетку подтвержден общий объем инвестиций в 1,5 трлн рублей.

«Мы оформили и приобрели порядка 7 тыс. га земли в собственность. Подписано соглашение с МГИМО о строительстве школы, университета и колледжа. Подписали соглашение с двумя медицинскими клиниками, которые построят свои объекты на территории республики, - рассказал предприниматель и автор проекта Евгений Вдовин. - Приглашаю к сотрудничеству, считаю, что город, как храм, мы можем построить всем миром!».

По планам, проект привлечет 200 тыс. новых жителей в регион. «Люди, которые будут приезжать, считайте уже трудоустроены: их ждут на предприятиях, в гостиницах, ресторанах», - заключил Вдовин.

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