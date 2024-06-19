Пока в одной части Барнаула планируют новомодные высотки , в других реставрируют исторические здания. Так, полным ходом идет восстановление торгового дома Сухова на Мало-Тобольской. Ведет ее директор компании «Вертикаль» Евгений Лишин. Что будет на месте купеческого дома и как движутся дела — читайте в материале altapress.ru .

Для людей

Здание это — считай, эпохальное. Суховы были одной из самых щедрых и деятельных купеческих семей города. Дмитрий Сухов, а затем его сын Василий занимали пост градоначальника.

Василий Сухов много жертвовал на благотворительность: давал деньги на нужды малообеспеченных жителей, Общества попечения о начальном образовании, новую больницу, 25 тыс. пудов зерна для города во время голода. Предприниматель подарил здание Николаевскому горному училищу и помог построить Вознесенскую церковь.

Василий Сухов, городской голова с 1894 по 1898 годы. Открытые источники Универмаг торгового дома «Сухов с сыновьями» на улице Мало-Тобольская до реставрации. Предоставлено altapress.ru

Этот дом на Мало-Тобольской был отведен под складские и жилые помещения. Перед самим строением располагалась Базарная площадь, торговое сердце города. На здешних торговых рядах, построенных Суховыми, торговали самым разным товаром: от металла до масла.

Долгое время одним из ярчайших памятников культурного наследия никто не занимался.

Универмаг торгового дома «Сухов с сыновьями» на улице Мало-Тобольская до реставрации. Предоставлено altapress.ru Универмаг торгового дома «Сухов с сыновьями» на улице Мало-Тобольская до реставрации. Предоставлено altapress.ru Универмаг торгового дома «Сухов с сыновьями» на улице Мало-Тобольская до реставрации. Предоставлено altapress.ru Универмаг торгового дома «Сухов с сыновьями» на улице Мало-Тобольская до реставрации. Предоставлено altapress.ru Универмаг торгового дома «Сухов с сыновьями» на улице Мало-Тобольская до реставрации. Предоставлено altapress.ru Универмаг торгового дома «Сухов с сыновьями» на улице Мало-Тобольская до реставрации. Предоставлено altapress.ru Универмаг торгового дома «Сухов с сыновьями» на улице Мало-Тобольская до реставрации. Предоставлено altapress.ru Универмаг торгового дома «Сухов с сыновьями» на улице Мало-Тобольская до реставрации. Предоставлено altapress.ru

Теперь на месте универмага разместится кафе на 250 человек. Новое заведение обеспечит порядка 45 рабочих мест. Планируется специализация на блюдах традиционной русской кухни из местных алтайских продуктов. Внутренний двор здания также облагородят и оборудуют для проведения больших мероприятий.

Изначально Евгений Лишин планировал запустить подобный проект кафе в Горном Алтае. Или не обязательно кафе — главное, что-то для людей. А потом приметил это здание.

Евгений Лишин, директор компании «Вертикаль», реставратор здания универмага торгового дома «Д. Н. Сухов и сыновья». Софья Комарова

«Мы с женой не раз гуляли по Социалистическому и Мало-Тобольской, видели это здание под баннером, — поделился предприниматель. — Просто так стоит, никто ума не даст. Когда год прошел и ничего не изменилось, я проверил: оказалось, оно через две недели выставлялось на торги. За один рубль. Приобрести его было спонтанным решением. В итоге отдал за него 7 млн 777 тыс. 777 рублей. Сам назначил такую символическую цену — судьба или не судьба».

Следы в истории

Евгений Лишин признается: дело его очень вдохновляет, он каждый день бывает на месте стройки. Предприниматель рассказал, что в процессе работ в здании попадались и сюрпризы: например, рельсы или отпечатки кошачьих лап на кладке. Кирпичик с кошачьим следом в истории обещают обязательно оставить и разместить на видном месте.

Процесс реставрации здания универмага торгового дома «Сухов с сыновьями» на улице Мало-Тобольская. Предоставлено altapress.ru Процесс реставрации здания универмага торгового дома «Сухов с сыновьями» на улице Мало-Тобольская. Предоставлено altapress.ru Процесс реставрации здания универмага торгового дома «Сухов с сыновьями» на улице Мало-Тобольская. Предоставлено altapress.ru Процесс реставрации здания универмага торгового дома «Сухов с сыновьями» на улице Мало-Тобольская. Предоставлено altapress.ru Процесс реставрации здания универмага торгового дома «Сухов с сыновьями» на улице Мало-Тобольская. Предоставлено altapress.ru

Планируют увековечить не только след кота — но и, конечно, память самого Сухова. Евгений Лишин предложил властям поставить напротив бывшего универмага памятник из бронзы, изображающий Сухова на скамейке. Подобный стоит напротив Аграрного университета. Такой же предприниматель видел в Геленджике во время путешествий. Бизнесмен предполагает, что он будет возведен уже в этом году — скорее всего, скульптора выберут через конкурс.

Еще один исторический сюрприз — два литых грифона на здании. Кто-то еще называет их львами. Их, конечно, все видели, здесь ничего нового. Однако творец этих скульптур, как рассказал Евгений Лишин, до сих пор неизвестен. Сколько бы предприниматель ни наводил справки, с какими предприятиями (даже московскими) ни говорил — а узнать, кто, или хотя бы какая организация, сделал фигуры, не удалось.

Грифон-лев на здании универмага торгового дома «Д. Н. Сухов и сыновья». Софья Комарова Грифон-лев на здании универмага торгового дома «Д. Н. Сухов и сыновья». Софья Комарова

Фигуры хорошо видны со стороны Социалистического проспекта. Правда, увидеть пока доведется только одну. Второго уже сняли в связи с работами над фасадом и поставили в укромном месте дожидаться своего часа. Оба металлических зверя вернутся на свои места по окончании работ.

Сохранение традиций

Сейчас завершаются фасадные реставрационные работы. В прошлом году положили крышу вдоль Барнаульского Арбата, сейчас предстоит вдоль Соцпроспекта. Для этого в данный момент ведутся работы по очистке фасада, а также вставке окон.

Нам показали изнутри котельную. Её разместили не в самом историческом здании, а в советской пристройке к нему. Ее тоже отреставрировали, сносить не стали — все элементы стараются сохранить максимально.

Котельная в реставрируемом здании универмага торгового дома «Д. Н. Сухов и сыновья». Софья Комарова Котельная в реставрируемом здании универмага торгового дома «Д. Н. Сухов и сыновья». Софья Комарова Котельная в реставрируемом здании универмага торгового дома «Д. Н. Сухов и сыновья». Софья Комарова

На самом деле, у реставраторов есть ряд ограничений по изменениям фасадной части здания. Поэтому выглядеть сооружение по итогу будет примерно так, как 140 лет назад. Достигается это в том числе за счет перекладки: фасадная часть выкладывается из уцелевшего старого кирпича, который предварительно очищают.

Традиция ведения семейного бизнеса Суховых также осталась — ее подхватила уже семья Лишиных. Реставрация превратилась в семейное дело. Супруга Лишина, дизайнер, занимается внутренним обустройством будущего заведения. Дети, 12 и 15 лет, каждый день приходят чистить кирпич, который потом будет использоваться на стройке.

Реставрация здания универмага торгового дома «Д. Н. Сухов и сыновья». Софья Комарова Реставрация здания универмага торгового дома «Д. Н. Сухов и сыновья». Софья Комарова

«Я детей работать не заставляю. Говорю им: "Вы, может, в лагерь хотите?", — смеется предприниматель. — Они мне: "Не, не, мы на стройку". Вчера проработали 11 часов. С перерывами на отдых, конечно. Им просто интересно наблюдать, как тут все происходит, участвуют в процессе. Энергетически очень подпитывает, когда это не только твое дело, но и родные люди не остаются в стороне».

Кто помогает

Реставрация реализуется не только силами компании «Вертикаль» — проект получил господдержку в рамках нацпроекта «Малое и средне предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Реставраторам помогли финансированием, предоставили льготный заем от Алтайского фонда финансирования предпринимательства. На эти средства, например, было приобретено котельное и инженерное оборудование. Евгений Лишин отметил, что с учетом того, какие ставки по кредитам сейчас в коммерческих банках, такое льготное кредитование значительно ускоряет процесс реставрации.

«Сегодня сохранение истории для будущих поколений — очень важная работа. Отрадно, что предприниматели края в нее тоже включены, — отметила Елена Абдулаева, заместитель начальника управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры. — Для нас это первый опыт взаимодействия с бизнесом по такому значимому большому проекту. Мы надеемся, что это станет трендом среди представителей бизнеса края».

Елена Абдулаева, заместитель начальника управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры. Софья Комарова

Общая сумма инвестиций в проект составила 120 млн рублей.

Работы планируется завершить к концу следующего года.

Ранее новый собственник особняка Суховых на ул. Льва Толстого поделился планами отреставрировать дом купцов и обустроить в нем ресторан и гостиницу.

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