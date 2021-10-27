27 октября
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Умный барнаулец взял в кредит деньги на взятку и сообщил в полицию, что взятка не сработала

В Алтайском крае будут судить мужчину, заплатившего взятку за перевод возлюбленной с платного на бюджетное отделение АГМУ, сообщает региональный СК.

Взятка, подкуп.
Взятка, подкуп.

30-летний житель Барнаула проживал с возлюбленной, которая в 2020 году сдала экзамены для поступления в ординатуру алтайский медуниверситет, однако не хватило баллов для бесплатного обучения.

«Недовольный перспективой платить за учебу, мужчина обратился к своей знакомой для решения вопроса о переводе гражданской супруги на бесплатное обучение. Женщина сообщила, что для этого необходимо передать взятку должностному лицу учебного заведения в размере 80 тысяч рублей», — рассказали в ведомстве.

Мужчина взял деньги в кредит и передал знакомой, которая в течение полугода обещала, что вопрос вскоре должен решиться.

В марте 2021 года женщина призналась, что не знает сотрудников АГМУ и просто присвоила деньги.

Барнаулец, став жертвой мошенничества, обратился в полицию. Другими словами, фигурант уголовного дела сам пришел к правоохранителям.

Мужчина вину признал. Его обвинили в «покушении на дачу взятки», что подразумевает не более ¾ самого сурового наказания по статье (максимум — до 8 лет лишения свободы и (или) многократные штрафы).

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость