Умный барнаулец взял в кредит деньги на взятку и сообщил в полицию, что взятка не сработала

В Алтайском крае будут судить мужчину, заплатившего взятку за перевод возлюбленной с платного на бюджетное отделение АГМУ, сообщает региональный СК.

30-летний житель Барнаула проживал с возлюбленной, которая в 2020 году сдала экзамены для поступления в ординатуру алтайский медуниверситет, однако не хватило баллов для бесплатного обучения.

«Недовольный перспективой платить за учебу, мужчина обратился к своей знакомой для решения вопроса о переводе гражданской супруги на бесплатное обучение. Женщина сообщила, что для этого необходимо передать взятку должностному лицу учебного заведения в размере 80 тысяч рублей», — рассказали в ведомстве.

Мужчина взял деньги в кредит и передал знакомой, которая в течение полугода обещала, что вопрос вскоре должен решиться.

В марте 2021 года женщина призналась, что не знает сотрудников АГМУ и просто присвоила деньги.

Барнаулец, став жертвой мошенничества, обратился в полицию. Другими словами, фигурант уголовного дела сам пришел к правоохранителям.

Мужчина вину признал. Его обвинили в «покушении на дачу взятки», что подразумевает не более ¾ самого сурового наказания по статье (максимум — до 8 лет лишения свободы и (или) многократные штрафы).