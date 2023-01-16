16 января
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Унесенные ветром. На работу жителям Алтайского края 16 января придется добираться сквозь непогоду

Сильный ветер, снежные заносы, метель — Алтайский край продолжает оставаться во власти непогоды, предупреждают синоптики.

Метель.
Метель.
Михаил Хаустов

Погода в Алтайском крае 16 января

В регионе будет не сильно морозная погода — днем ожидается −7…−12 градусов.

В большинстве районов небольшой снег, метели, гололедица, снежные заносы.

Ветер юго-западный, 8−13 м/с, местами порывы до 18−23 м/с.

Погода в Барнауле 16 января

В столице края днем будет −9…−11 градусов.

Временами небольшой снег, метель. На дорогах гололедица.

Ветер юго-западный, 8−13 м/с, во второй половине дня порывы до 18 м/с.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость