Унесенные ветром. На работу жителям Алтайского края 16 января придется добираться сквозь непогоду

Погода в Алтайском крае 16 января
В регионе будет не сильно морозная погода — днем ожидается −7…−12 градусов.
В большинстве районов небольшой снег, метели, гололедица, снежные заносы.
Ветер юго-западный, 8−13 м/с, местами порывы до 18−23 м/с.
Погода в Барнауле 16 января
В столице края днем будет −9…−11 градусов.
Временами небольшой снег, метель. На дорогах гололедица.
Ветер юго-западный, 8−13 м/с, во второй половине дня порывы до 18 м/с.
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