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Жизнь

Упорный Александр, Николай и другие. Кто отмечает именины 26 марта

Сегодня, 26 марта, отмечают именины Александр, Григорий, Кристина, Михаил, Николай, Терентий, пишет calend.ru.

Ночной клуб.
Ночной клуб.
СС0

Александры добиваются своей цели упорно и целеустремленно. Могут стать во главе коллектива и умело управлять им. Имеют репутацию справедливых людей. Однако есть уязвимые места. Например, слабость к вину. В состоянии опьянения теряют над собой контроль, начинают хвастаться.

Григорий легко уязвим. Старается всегда быть приятным в любом обществе. Уделяет больше внимания одежде и внешнему виду. Приятен в общении. Григорий может освоить любую профессию.

Кристина наблюдает, слушает и все запоминает. Ей необходимо время, чтобы принять решение. В компании ведет себя свободно и быстро сходится с незнакомыми людьми. Считает, что ее работа всегда достойна наград и признания.

У Михаила логический склад ума. В незнакомой обстановке ориентируется быстро. Болезненно воспринимает критику. Из Михаилов получаются хорошие руководители самого высокого уровня.

Николай хорошо зарабатывает. В коллективе прост в общении, дружелюбен. На должности руководителя в Николае могут проявиться черты, характеризующие его как жестокого и даже деспотичного человека. Женщину, которая ему понравилась, сразу же приглашает на свидание и через несколько дней может предложить ей выйти за него замуж.

Терентии болезненно чувствительны к проявлению всякой несправедливости со стороны окружающих. Производят впечатление добрых и открытых. Со своими настоящими друзьями честны и порядочны.

С именинами!

Ранее россиянам разрешили в день рождения уходить с работы пораньше, но с одним условием — если в организации существует такая традиция. Однако не стоит путать дни рождения и именины.

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