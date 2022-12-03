3 декабря
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Работа и обучение

Способ начисления зарплаты в праздничные дни объяснили россиянам

Как должна производиться оплата труда россиян, выходящих на работу в праздничные дни, рассказала адвокат, член Ассоциации юристов России Марина Астаева пишет «Прайм».

Работа на компьютере.
Работа на компьютере.
Предоставлено Altapress.ru.

Работа должна оплачиваться не менее чем в двойном размере, уверена эксперт. Сотрудник может изъявить желание и выбрать другой день отдыха, но тогда оплата будет производиться в одинарном размере.

Юрист указала — такой порядок регламентируется статьей 153 Трудового Кодекса РФ, согласно которому повышенная оплата труда положена всем работникам за часы, отработанные в выходные или праздничные дни.

При этом конкретная сумма устанавливается коллективным договором либо иными правовыми актам, указывает Lenta.ru. Так, если на выходной или нерабочий праздничный приходится часть рабочего дня, в повышенном размере оплачиваются фактически отработанные часы.

Между тем продолжительным новогодним выходным обрадовались россияне. Новогодние каникулы продлятся с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023-го.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость