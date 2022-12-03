Способ начисления зарплаты в праздничные дни объяснили россиянам

Как должна производиться оплата труда россиян, выходящих на работу в праздничные дни, рассказала адвокат, член Ассоциации юристов России Марина Астаева пишет «Прайм».

Работа должна оплачиваться не менее чем в двойном размере, уверена эксперт. Сотрудник может изъявить желание и выбрать другой день отдыха, но тогда оплата будет производиться в одинарном размере.

Юрист указала — такой порядок регламентируется статьей 153 Трудового Кодекса РФ, согласно которому повышенная оплата труда положена всем работникам за часы, отработанные в выходные или праздничные дни.

При этом конкретная сумма устанавливается коллективным договором либо иными правовыми актам, указывает Lenta.ru. Так, если на выходной или нерабочий праздничный приходится часть рабочего дня, в повышенном размере оплачиваются фактически отработанные часы.

Между тем продолжительным новогодним выходным обрадовались россияне. Новогодние каникулы продлятся с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023-го.