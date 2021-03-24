Ураган не помешал алтайскому губернатору побывать на тренировке спасателей

Все проходит в Тальменском районе. Сотрудники алтайской подсистемы РСЧС отрабатывают практические навыки по организации спасения людей и ликвидации последствий половодья.
Спасатели продемонстрировали навыки извлечения автотранспортного средства, попавшего в зону подтопления, провели эвакуацию людей с применением судна на воздушной подушке.
Виктору Томенко продемонстрировали новейшую технику, которая состоит на вооружении Алтайской территориальной подсистемы РСЧС.
Также глава региона провел заседание краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям.
Ранее стали известны зоны возможных подтоплений во время паводка в Алтайском крае.