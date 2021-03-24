Ураган не помешал алтайскому губернатору побывать на тренировке спасателей

24 марта, несмотря на штормовое предупреждение из-за ураганного ветра, губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял участие в комплексной тренировке по предупреждению и ликвидации последствий паводка. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Виктор Томенко принял участие в комплексной тренировке по предупреждению и ликвидации последствий паводка. пресс-служба правительства Алтайского края