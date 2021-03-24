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Жизнь
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Ураган не помешал алтайскому губернатору побывать на тренировке спасателей

24 марта, несмотря на штормовое предупреждение из-за ураганного ветра, губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял участие в комплексной тренировке по предупреждению и ликвидации последствий паводка. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Виктор Томенко принял участие в комплексной тренировке по предупреждению и ликвидации последствий паводка.
Виктор Томенко принял участие в комплексной тренировке по предупреждению и ликвидации последствий паводка.
пресс-служба правительства Алтайского края

Все проходит в Тальменском районе. Сотрудники алтайской подсистемы РСЧС отрабатывают практические навыки по организации спасения людей и ликвидации последствий половодья.

Спасатели продемонстрировали навыки извлечения автотранспортного средства, попавшего в зону подтопления, провели эвакуацию людей с применением судна на воздушной подушке.

Виктору Томенко продемонстрировали новейшую технику, которая состоит на вооружении Алтайской территориальной подсистемы РСЧС.

Также глава региона провел заседание краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Ранее стали известны зоны возможных подтоплений во время паводка в Алтайском крае.

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