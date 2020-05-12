Уроки половой конституции: специалисты по отношениям рассказали, как сохранить остатки чувств после самоизоляции

Из-за режима самоизоляции отношения многих пар пошли крахом. Барнаульский психолог Елена Ахмерова и сексолог Дарья Бузынюк рассказали altapress.ru как сохранить то, что осталось от былой любви.

Малоприятное знакомство

Режим самоизоляции стал настоящей проверкой отношений большинства российских пар на прочность. Статистика удручает: 14% признались, что стали чаще ссориться, 12% вспоминают старые обиды и ругаются, 3% собираются развестись, а 2% — расстаться. К таким выводам пришли специалисты сервиса «Леди Mail.ru», проведя опрос среди 17 тыс. человек.

Психолог Елена Ахмерова объясняет, что самоизоляция — далеко не главная причина, по которой у многих людей охладели чувства к партнерам. Время, проведенное в четырех стенах, всего лишь обострило не проработанные обиды и проблемы, которые были в отношениях всегда.

Девушка. CCO

Елена Ахмерова,

психолог:

Часто бывает так: люди живут в своих иллюзиях и ничего не знают о партнере. В условиях самоизоляции они словно заново знакомятся, и реальность такова, что ничего общего между ними не оказывается. Это было незаметно раньше — можно было позже прийти домой, раньше уйти, сократить время общения до минимума.

По словам психолога, проблема еще и в том, что люди не умеют разговаривать и договариваться друг с другом. Отсюда — конфликты и отсутствие взаимопонимания.

Парень. CCO

Сексолог Дарья Бузынюк подтвердила: самоизоляция разрушила иллюзии и столкнула людей с реальностью. Модель поведения, когда партнеры убегают от проблем, не работает. Заглушить неприятные ситуации в баре, отвлечься на работе стало нельзя, а на конструктивные диалоги способны немногие.

Дарья Бузынюк,

сексолог:

Если партнеры ссорятся и один из них уходит на улицу или к друзьям, обида остается. Это плохо, потому что со временем негативные эмоции накапливаются. Проблемы во взаимоотношениях не могут решиться сами собой.

Уйди отсюда!

Специалисты утверждают, что проблемы во взаимоотношениях могут возникнуть из-за нарушения личных границ. Не надо устраивать скандал, в случае если партнера «слишком много».

Девушка. CCO

Дарья Бузынюк,

сексолог:

Личные границы надо проговаривать сразу, но делать это без претензий. Для начала нужно на время дистанцироваться друг от друга — посмотреть фильм по отдельности, послушать музыку в наушниках, принять в одиночестве ванну. Дать себе возможность побыть наедине со своими мыслями и вернуться к любимому человеку уже со спокойным сознанием.

Психолог объясняет, что каждая семья живет по определенным правилам. Но в условиях форс-мажора надо уметь их перестраивать, не теряя уважения друг к другу. «Люди редко умеют бережно обращаться с собой. Что уж говорить про других. Семья должна строиться на взаимном уважении, тогда конфликтов будет гораздо меньше», — объясняет Ахмерова.

Согласно конституции

«Приятный» бонус к кризису во взаимоотношениях между партнерами — охлаждение интимной жизни. Период самоизоляции показал, что партнеры могут быть абсолютно несовместимы в сексуальном плане.

Секс. CCO

Дарья Бузынюк,

сексолог:

Есть такой термин — «половая конституция». Это уровень сексуальной потребности человека. Люди могут быть несовместимы в этом плане. К примеру, ему надо раз в месяц, а ей — несколько раз в день.

По словам Елены Ахмеровой, многие люди занимаются сексом, сами того не желая: одни хотят загладить вину, другие боятся потерять партнера, поэтому готовы удовлетворить любое желание. Такой формат не имеет ничего общего с осознанными отношениями.

Секс. CCO

Елена Ахмерова,

психолог:

Когда один из партнеров относится к другому как к мебели (ценит меньше, чем в начале совместной жизни), возникают сложности. Сексуальное желание полностью отсутствует. Такие отношения могут сопровождаться тревогой и недоверием.

Интимная перезагрузка

Сексолог рекомендует регулярно вносить в сексуальные отношения что-то новое. В этом могут помочь курсы и тренинги, которые можно пройти онлайн. Кроме того, она советует влюбиться в партнера заново — посмотреть и вспомнить, что зацепило в нем в самом начале отношений. «Мы часто зацикливаемся на недостатках — оттого и проходит влюбленность. Если посмотреть на человека как в первый раз — как он работает, общается с детьми, то он снова может стать интересным и привлекательным», — объясняет Дарья Бузынюк.

Девушка. CCO

Дарья Бузынюк,

сексолог:

Можно порадовать своего мужчину так: выучить танец и станцевать, в его рубашке на голое тело. Здорово, если вы получаете удовольствие, когда смотрите друг другу в глаза. Такой контакт хорошо сохранять не только в сексуальном, но и в околосексуальном общении.

Елена Ахмерова уверена: для того чтобы наладить интимные отношения, надо разобраться сначала с межличностными. По ее словам, в осознанных отношениях сексуальное желание включается, когда люди получают взаимные положительные эмоции.

Отношения. CCO

Елена Ахмерова,

психолог:

Надо научиться открыто обсуждать с партнером свои сексуальные желания — говорить что хочешь, а также спрашивать, что хотелось бы ему. Для многих это проблема, потому что каждый человек подсознательно боится быть нежеланным.

Несколько фактов о сексе во время самоизоляции

Секстинг. CCO