Уровень воды в реках Алтайского края стремительно растет

Уровень воды в реках Алтайского края
- Уровень Бии (у Бийска) за сутки поднялся на 44 см;
- уровень Катуни (у Сросток) — на 130 см,
- уровень Чарыша (у Белоглазово) — на 138 см.
Паводок в Алтайском крае
Спасатели в Алтайском крае выехали в Чарышское. По данным на 22 мая, в селе подтопило восемь приусадебных участков, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
В Онгудайском районе Республики Алтай из-за дождей разлилась река Малый Ильгумень и едва не размыла участок федеральной трассы Р-256 «Чуйский тракт» на 653 км.
Из-за проливных дождей в ряде районов 22 мая осложнилась паводковая обстановка. Из-за опасности разрушения подъездных путей ограничено движение для всех видов транспорта по автомобильному мосту через Чарыш в Усть-Кумире. Без транспортного сообщения остаются села Талица и Санаровка (в них проживают 160 и 144 человека соответственно).