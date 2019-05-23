Уровень воды в реках Алтайского края стремительно растет

Уровень воды в Катуни в районе Сросток, Чарыша у села Белоглазово и Бии около Бийска растет. Такую информацию приводит алтайский ЦГМС. По данным ГУ МЧС по Алтайскому краю, в регион пришла вторая волна паводка.

Уровень воды в реках Алтайского края

Уровень Бии ( у Бийска) за сутки поднялся на 44 см;

у Бийска) за сутки поднялся на 44 см; уровень Катуни ( у Сросток) — на 130 см,

у Сросток) — на 130 см, уровень Чарыша ( у Белоглазово) — на 138 см.

Паводок в Алтайском крае

Спасатели в Алтайском крае выехали в Чарышское. По данным на 22 мая, в селе подтопило восемь приусадебных участков, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

В Онгудайском районе Республики Алтай из-за дождей разлилась река Малый Ильгумень и едва не размыла участок федеральной трассы Р-256 «Чуйский тракт» на 653 км.

Из-за проливных дождей в ряде районов 22 мая осложнилась паводковая обстановка. Из-за опасности разрушения подъездных путей ограничено движение для всех видов транспорта по автомобильному мосту через Чарыш в Усть-Кумире. Без транспортного сообщения остаются села Талица и Санаровка (в них проживают 160 и 144 человека соответственно).