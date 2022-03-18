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Жизнь

Уроженка Алтайского края отметила столетний юбилей

Жительница села Майма Республики Алтай Василиса Курдюмова отметила 100-летний юбилей. С днем рождения ее приехал поздравить губернатор региона Олег Хорохордин.

Жительница Маймы отметила 100-летний юбилей
Жительница Маймы отметила 100-летний юбилей
Правительство Республики Алтай

Василиса Федотовна родилась в селе Нижняя Калманка Алтайского края, в 1953 году переехала в Горный Алтай, где работала в Чуйском маралосовхозе, Кызыл-Озекском рабочем кооперативе, в детском саду «Ромашка» Майминского района.

Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941−1945 годы» и юбилейными медалями ко Дню Победы.

Хорохордин пообщался с юбиляром и передал ей поздравления от президента Владимира Путина, сообщает пресс-служба правительства региона.

«Желаю нашей долгожительнице крепкого здоровья, тепла и заботы родных и близких людей, мира и всего самого наилучшего!», — сказал он.

Напомним, 21 ноября 2021 года 100 лет исполнилось алтайскому театру драмы. В 2022 году в регионе отметят 85-летие основания Алтайского края.

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