Уроженка Алтайского края стала вице-президентом Сбербанка

Об этом на пресс-конференции сообщил глава Сбербанка Герман Греф.
При этом Ракова лишилась должности замминистра просвещения России. Распоряжение об освобождении от должности подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«Освободить Ракову Марину Николаевну от должности заместителя министра просвещения Российской Федерации по ее просьбе», — говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.
Напомним, уроженка алтайского Горняка Марина Ракова занимала должнось замминистра с 15 октября 2018 года.
До этого возглавляла «Фонд новых форм развития образования». Фонд в частности отвечает за развитие сети детских технопарков «Кванториум».
Ракова родилась 7 апреля 1983 года в семье педагога и прокурора. В 2000 году окончила барнаульскую гимназию № 74. С 1998 по 2002 годы изучала фундаментальную математику в МГТУ имени Н.Э. Баумана. Также изучала сравнительно-правовой анализ в Алтайской академии экономики и права
В Барнауле в 2015 году Ракова засветилась в громком скандале с незаконной пристройкой к дому на проспекте Ленина, после которого лишилась должности общественного представителя АСИ в крае