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Жизнь

Уроженка Алтайского края стала вице-президентом Сбербанка

Уроженка Алтайского края Марина Ракова назначена вице-президентом Сбербанка, сообщает ТАСС.

Марина Ракова.
Марина Ракова.
Ildar sm [CC BY-SA 4.0], from Wikimedia Commons

Об этом на пресс-конференции сообщил глава Сбербанка Герман Греф.

При этом Ракова лишилась должности замминистра просвещения России. Распоряжение об освобождении от должности подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Освободить Ракову Марину Николаевну от должности заместителя министра просвещения Российской Федерации по ее просьбе», — говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.

Напомним, уроженка алтайского Горняка Марина Ракова занимала должнось замминистра с 15 октября 2018 года.

До этого возглавляла «Фонд новых форм развития образования». Фонд в частности отвечает за развитие сети детских технопарков «Кванториум».

Ракова родилась 7 апреля 1983 года в семье педагога и прокурора. В 2000 году окончила барнаульскую гимназию № 74. С 1998 по 2002 годы изучала фундаментальную математику в МГТУ имени Н.Э. Баумана. Также изучала сравнительно-правовой анализ в Алтайской академии экономики и права

В Барнауле в 2015 году Ракова засветилась в громком скандале с незаконной пристройкой к дому на проспекте Ленина, после которого лишилась должности общественного представителя АСИ в крае

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