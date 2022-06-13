13 июня
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Жизнь

Ушел из жизни легендарный экс-спецназовец, ликвидировавший афганского диктатора Амина

Экс-спецназовец, бывший сотрудник группы «Альфа» Александр Плюснин, ликвидировавший афганского диктатора Хафизуллу Амина, скончался на 73-м году жизни. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Международную Ассоциацию ветеранов подразделения антитеррора «Альфа».

Александр Плюснин.
Александр Плюснин.
https://vk.com/specnazalpha

Плюснин швырнул в Амина гранату, когда советский спецназ штурмовал его резиденцию 27 декабря 1979 года. Диктатора смертельно ранило осколком.

«Герой штурма дворца Амина. Мастер спорта СССР и многократный чемпион КГБ СССР по самбо. Легенда отечественного спецназа. Долгое время его имя проходило лишь строчкой в разных материалах, посвященных операциям „Шторм-333“ (штурм дворца Амина и укрепрайона на окраине Кабула) и „Байкал-79“ (комплекс мероприятий по захвату стратегических объектов в Кабуле», — подчеркнули в «Альфе».

По словам боевых товарищей, «Плюс» был «человеком войны», созданным для своей работы.

«За всю историю группы „А“ не было такого второго бесшабашного и отчаянно смелого бойца», — добавили в «Альфе».

Совет Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» выражает глубокие соболезнования родным Александра Плюснина.

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