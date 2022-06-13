Ушел из жизни легендарный экс-спецназовец, ликвидировавший афганского диктатора Амина

Плюснин швырнул в Амина гранату, когда советский спецназ штурмовал его резиденцию 27 декабря 1979 года. Диктатора смертельно ранило осколком.

«Герой штурма дворца Амина. Мастер спорта СССР и многократный чемпион КГБ СССР по самбо. Легенда отечественного спецназа. Долгое время его имя проходило лишь строчкой в разных материалах, посвященных операциям „Шторм-333“ (штурм дворца Амина и укрепрайона на окраине Кабула) и „Байкал-79“ (комплекс мероприятий по захвату стратегических объектов в Кабуле», — подчеркнули в «Альфе».