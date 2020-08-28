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Жизнь

Успение Пресвятой Богородицы: как нужно отмечать праздник и что нельзя делать

Каждый год 28 августа все верующие отмечают Успение Пресвятой Богородицы. Это день смерти Марии, матери Иисуса. Иногда его даже называют второй Пасхой. Рассказываем, что означает праздник и как его отмечать.

Церковь. Храм. Православие
Церковь. Храм. Православие
СС0

Что означает праздник Успение Пресвятой Богородицы

Само слово «успение» переводится со старославянского как «мирная кончина». Получается, что Успение — это день смерти, но зачем его праздновать?

28 августа верующие отмечают не сам факт кончины Богородицы. Это событие символизирует воссоединение матери Иисуса Христа с Богом, а также ее переход от земной жизни к вечному небесному существованию.

Как отмечают Успение Пресвятой Богородицы

Успение в православии относят к числу 12 главных праздников. Он наступает сразу после завершения Успенского поста, который длился с 14 по 27 августа.

В этот день все верующие посещают праздничные богослужения в храмах.

Священники в это время облачаются в голубые одежды. Этот цвет относится к цветам Богоматери, символизируя тем самым небесную чистоту и непорочность. Богослужение начинается всенощным бдением.

Накануне праздника из алтаря выносится плащаница с изображением Богородицы. С ней совершается крестный ход вокруг церкви, после чего происходит помазание елеем.

Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы
СС0

Успение — это первый день после завершения поста. Но, если праздник выпадает на среду или пятницу, то верующим все равно нельзя употреблять в пищу мясо и молочные продукты. В 2020 году Успение приходится на пятницу.

В этот день нельзя заниматься тяжелым физическим трудом, однако повседневные бытовые дела не возбраняются.

Церковь советует в праздник Успения Богородицы не увлекаться различными поверьями.

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