Утки, лодки, спасатели и кафе-мороженое. Какие водоемы были в Барнауле 1990-х, 1980-х и даже 1740-х

Altapress.ru вспоминает, какие водоемы были в Барнауле 1990-х, 1980-х и даже 1740-х (один из них к нам скоро вернется).

Пруд при сереброплавильном заводе

Первый искусственный пруд в Барнауле был построен еще в 1744 году — для нужд Сереброплавильного завода. Спустя почти 200 лет, 27 апреля 1926 года, горсовет принял решение о его ликвидации. Водоем стал не нужен, завод к тому времени несколько раз горел, «угрюмое здание не возродится уже из пепла», — писала газета «Жизнь Алтая». В 1928-м заводской пруд спустили.

Лесной пруд

В 80-е и 90-е годы здесь была «цивилизация»: спасательный пост, душевые, раздевалки, на пляже купались и отдыхали до 50 тысяч барнаульцев за сезон. Сейчас от Лесного пруда на Булыгино осталось «кладбище» на бетонных плитах. На котором, кстати, могут вырасти небоскребы.

Пруд ВДНХ

Выставка достижений народного хозяйства работала в Барнауле до 1992 года. Здесь была огромная парковая зона, где сдавали напрокат велосипеды и детские машины, работали залы игровых автоматов, тир, столовая и кафе-мороженое. А еще на ВДНХ был пруд, где катались на лодках.

Комсомольское озеро в «Изумрудном»

Пруд в барнаульском парке «Изумрудный» тоже был утерян, но не безвозвратно. Этот водоем соорудили летом 1952 года, а в 1975-м его «одели» в бетон. Здесь катались на катамаранах, на мостике фотографировались молодожены, а дети развлекались на аттракционах. Пруд исчез несколько лет назад, когда истончилась гидроизоляция и вода просто ушла. Но в ноябре 2022 года его вновь наполнили.