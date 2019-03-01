Суд отказался вернуть работу алтайским полицейским, уволенным за грубое обращение с инвалидом

Локтевский районный суд отказал в удовлетворении требований бывших полицейских, которые грубо обошлись с инвалидом в Горняке. Уволенные сержант и прапорщик хотели восстановиться на работе. Они считают себя невиновными, а причиной инцидента называют провокации со стороны потерпевшего. Экс-полицейские намерены и дальше отстаивать свои права — но уже в краевом суде.

Как ранее сообщал altapress.ru, от действий полицейских пострадал житель села Николаевка Локтевского района по имени Сергей. Он инвалид — у него нет части ноги. Стражи порядка грубо обошлись с ним около отделения полиции.

Пострадавший рассказывал, что 9 ноября 2018 года приехал в Горняк, чтобы встретиться со знакомым. Но того задержали полицейские. Тогда Сергей пришел в отделение и стал ждать встречи с приятелем. Когда его вывели, чтобы отвезти в суд, он обратился к полицейским с просьбой взять его с собой. Но ему отказали.

Когда Сергей попытался сесть в машину, его оттолкнули. Он упал и со злости стукнул костылем по машине. Полицейские вышли из автомобиля, обругали мужчину, а один из них пнул его. Затем они оттащили инвалида на обочину и уехали.

Произошедшее снял на телефон водитель рядом стоящей машины, а затем опубликовал его. После этого ГУ МВД России по Алтайскому краю провело в Горняке служебную проверку. Двоих полицейских — участников инцидента — уволили. Еще одному вынесли предупреждение о неполном служебном соответствии за то, что наблюдал за происходящим, но ничего не предпринял.

Сергей утверждал, что в день происшествия был трезв, однако затем изменил свои показания. В распоряжении полицейских оказались записи из дежурной части, где инвалид находился перед инцидентом. Там он вел себя агрессивно: ругался матом, приставал к полицейским с требованием пустить его в кабинет, где допрашивали его знакомого, кичился своим криминальным прошлым и называл себя по кличке — Фикса.

Но доказать, что сельчанин был в состоянии опьянения, невозможно: с момента происшествия до начала проверки прошло слишком много времени, и проводить экспертизу было бессмысленно. Кроме того, в ГУ МВД по Алтайскому краю считают, что провокационное поведение и криминальное прошлое мужчины не давало права стражам порядка применять к нему физическую силу. Руководство категорически против возвращения экс-полицейских на работу в органы МВД.