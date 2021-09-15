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Жизнь

Уволили худрука сибирского театра за сбор пожертвований на туалет

Петербургский режиссер Дмитрий Турков уволен из театра в красноярском Мотыгино. Вместе с художественным руководителем ушла большая часть труппы.

Деньги, рубли.
Деньги, рубли.
CC0

Мужчине объявили, что он не справляется со своими служебными обязанностями.

«Узнал еще в начале года, пытался как-то исправить положение, но без поддержки Минкульта и при активном психологическом давлении на меня и актеров — ничего не вышло. Полгода просидел без работы, мне предложили работу в новом театре», — сказал Турков.

Он уже начал работать в Няганьском театре в Югре.

Турков связал свое увольнение с тем, что озвученные им вопросы «не хотят решать», пишет НГС24.

Драмтеатр расположен в поселке Мотыгино. Художественный руководитель и режиссер Дмитрий Турков рассказал, что деньги на туалет собирали на платформе Planeta.ru.

Драматический театр в Мотыгино.
Драматический театр в Мотыгино.
planeta.ru.
Драматический театр в Мотыгино.
Драматический театр в Мотыгино.
planeta.ru.

Речь идет о сервисе для краудфандинга — коллективного финансирования проектов.

«Чтобы вести полноценные занятия с детьми, репетировать с актерами, проводить всевозможные встречи, чтобы зрители могли спокойно посещать все мероприятия и показы — в театре, как минимум, должно быть уютно и комфортно. С таким туалетом, а, тем более, с уличным, это, конечно же, невозможно», — обращались к людям деятели культуры.

Ранее депутат красноярского заксобрания от ЛДПР Александр Глисков во время обсуждения краевого бюджета предлагал выделить деньги на ремонт туалета в мотыгинском драмтеатре вместо трат на пиар инвест-проекта «Енисейская Сибирь».

Режиссер Кирилл Серебренников назвал театр в Мотыгино «культурным феноменом».

Население Мотыгино составляет всего 5 тыс. человек, а расстояние от поселка до краевого центра — 260 км.

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