Актеры драмтеатра не могли больше терпеть и собрали на ремонт туалета 300 тыс. рублей

В Красноярском крае поселковый драматический театр за три дня собрал пожертвования на ремонт туалета, сообщает « Сибирь.Реалии ».

Драмтеатр расположен в поселке Мотыгино. Художественный руководитель и режиссер Дмитрий Турков рассказал, что деньги на туалет собирали на платформе Planeta.ru.

Речь идет о сервисе для краудфандинга — коллективного финансирования проектов.

«Чтобы вести полноценные занятия с детьми, репетировать с актерами, проводить всевозможные встречи, чтобы зрители могли спокойно посещать все мероприятия и показы — в театре, как минимум, должно быть уютно и комфортно. С таким туалетом, а, тем более, с уличным, это, конечно же, невозможно», — обратились к людям деятели культуры.

Необходимые 300 тыс. рублей собрали за три дня. Второй этап — на ремонт крыши театра: вместе с туалетом понадобится 1,5 млн, на момент публикации новости собрали 502 тысячи.

Турков подчеркнул, что ремонт театра — не самое главное в деятельности коллектива.

«Наши сверхцели — это создание на базе театра международного культурного центра Мотыгино и возрождение региона. Мы стремимся к тому, чтобы повернуть людей лицом к району, показать его самобытность и культурный потенциал, создать условия для развития региона и его жителей. Мы хотим сделать Мотыгино привлекательным местом для преподавателей, актеров, режиссеров и других деятелей искусства», — пояснил он.

Драматический театр в Мотыгино. planeta.ru. Драматический театр в Мотыгино. planeta.ru.

Поселок Мотыгино — это одно из самых труднодоступных сел в Красноярском крае.

«Чтобы добраться до театра из Красноярска, нужно переплыть три реки: Енисей, Тасеева и Ангару. Два раза в год, в распутицу, когда на реках встает и тает лед, по земле до Мотыгино, в принципе, доехать невозможно. В это время только двухмоторные самолеты летают из Красноярска, и то лишь три раза в неделю», — говорится на платформе.

В таком далеком и таежном поселке уже 27 лет работает уникальный Мотыгинский театр. Напомним, накануне режиссер Кирилл Серебренников назвал театр в Мотыгино «культурным феноменом».

Ранее житель Красноярска при помощи платформы собирал деньги на землянку с солнечным отоплением.