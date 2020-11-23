Актеры драмтеатра не могли больше терпеть и собрали на ремонт туалета 300 тыс. рублей

Драмтеатр расположен в поселке Мотыгино. Художественный руководитель и режиссер Дмитрий Турков рассказал, что деньги на туалет собирали на платформе Planeta.ru.
Речь идет о сервисе для краудфандинга — коллективного финансирования проектов.
«Чтобы вести полноценные занятия с детьми, репетировать с актерами, проводить всевозможные встречи, чтобы зрители могли спокойно посещать все мероприятия и показы — в театре, как минимум, должно быть уютно и комфортно. С таким туалетом, а, тем более, с уличным, это, конечно же, невозможно», — обратились к людям деятели культуры.
Необходимые 300 тыс. рублей собрали за три дня. Второй этап — на ремонт крыши театра: вместе с туалетом понадобится 1,5 млн, на момент публикации новости собрали 502 тысячи.
Турков подчеркнул, что ремонт театра — не самое главное в деятельности коллектива.
«Наши сверхцели — это создание на базе театра международного культурного центра Мотыгино и возрождение региона. Мы стремимся к тому, чтобы повернуть людей лицом к району, показать его самобытность и культурный потенциал, создать условия для развития региона и его жителей. Мы хотим сделать Мотыгино привлекательным местом для преподавателей, актеров, режиссеров и других деятелей искусства», — пояснил он.
Поселок Мотыгино — это одно из самых труднодоступных сел в Красноярском крае.
«Чтобы добраться до театра из Красноярска, нужно переплыть три реки: Енисей, Тасеева и Ангару. Два раза в год, в распутицу, когда на реках встает и тает лед, по земле до Мотыгино, в принципе, доехать невозможно. В это время только двухмоторные самолеты летают из Красноярска, и то лишь три раза в неделю», — говорится на платформе.
В таком далеком и таежном поселке уже 27 лет работает уникальный Мотыгинский театр. Напомним, накануне режиссер Кирилл Серебренников назвал театр в Мотыгино «культурным феноменом».
Ранее житель Красноярска при помощи платформы собирал деньги на землянку с солнечным отоплением.