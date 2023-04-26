Уютно и душевно. Репортаж altapress.ru с концерта группы Чиж & Co в Барнауле

Группа «Чиж & Co» во главе с бессменным лидером Сергеем Чиграковым («Чижом») существует уже 30 лет.
За эти годы у коллектива появилось большое число поклонников. Неудивительно, что зрительный зал театра драмы, где проходил концерт, заполнили практически полностью.
В первую очередь, выступление группы привлекла ту аудиторию, на чью молодость выпал период ее наибольшей популярности. Впрочем, и посетители младше 30 лет также были на этом шоу.
Первые зрители стали подходить задолго до концерта. За полчаса до начала выступления в фойе театра было уже многолюдно.
Часть посетителей устремились в буфет, а другая — увлеченно рассматривала сувениры с символикой группы. Фанаты могли приобрести магнитики, футболки, браслеты.
Помимо фанатской атрибутики, посетителям также предлагали купить диски, виниловые пластинки и даже аудиокассеты, которые в наши времена можно встретить не часто.
Неподалеку от точки продаж фанатской продукции шла торговля цветами.
Начало концерта задержалось на 10 минут. С большой долей вероятности, это связано с тем, что не все зрители успели вовремя пройти билетный контроль и занять свои места в зале.
Тем не менее слегка поседевшая, но не постаревшая душой, живая легенда российского рок-н-ролла и блюз-рока Сергей Чиграков со своим коллективом выдали замечательную двухчасовую программу из крепких «боевичков» самого разного настроения — от флегматичного до драйвового.
Впрочем, на этом общение с аудиторией и заканчивалось — не считая текстов песен, Чиграков был немногословен.
Но это совершенно не мешало зрителям получать удовольствие от концерта.
Так, некоторые гости, особенно на задних рядах, пританцовывали, насколько это позволяло сидячее положение.
Вскоре некоторые барнаульцы встали и танцевали во весь рост.
Заметное оживление вызывали самые известные хиты группы. Такие песни как «Фантом», «О любви», «Вечная молодость» многие посетители концерта пели вместе с группой.
Также зрителей порадовало барабанное соло в середине выступления. А когда группа начала играть «Полонез», по залу прокатились звуки умиления.
В целом зал очень тепло встречал каждую песню и дарил группе продолжительные аплодисменты.
Неудивительно, что после такого приема группа вышла на «бис» и отыграла еще пару песен.
На финальных лиричных композициях группы многие зрители пели стоя и светили фонариками на мобильных телефонах. Это только добавляло атмосферности шоу.