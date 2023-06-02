Ужас, летящий на крыльях ночи: стало известно, как возникает сонный паралич

Сонный паралич, синдром «старой ведьмы» — у этого явления множество названий.

Состояние полного или частичного паралича, возникающее при засыпании или пробуждении, породило в фантазии истории о нечистой силе —домовых, покойниках духах.

Симптомы

Основные симптомы расстройства сна — человек внезапно просыпается, полностью осознавая происходящее вокруг, но его тело словно продолжает спать. И руки, ноги, голос не слушаются, пишет mail.ru.

Испытавшие сонный ступор рассказывали о страхе и галлюцинациях, проблемах с дыханием, болевых ощущениях. Но самая сильная эмоция — ужас.

Научное объяснение

У явления есть чисто научное объяснение.

Физиологические ощущения возникают из-за подавления моторики во время фазы быстрого сна. Галлюцинации появляются из-за того, что мозг «достраивает» причину своего состояния.

Исследования показали — около 7% людей на Земле хотя бы однажды испытали это необычное состояние, и редко у кого случалось более двух эпизодов за всю жизнь.

Учеба

Стресс, недосып, с чем регулярно сталкиваются молодые люди во время учебы, входят в число факторов, которые повышают шансы столкнуться с сонным параличом.

Фаза

Между работающим головным мозгом и телом возникает блок, чтобы во сне в мышцы не поступали команды вроде «беги», «прыгай» и т.д. Если человек в этой фазе неожиданно проснется, он не сможет пошевелиться.

Частые параличи — повод записаться на прием к врачу и определить точную причину нарушения сна.

Ранее четыре правила улучшения качества сна назвал ученый. Сонливость днем и бессонница ночью — это классическое сезонное расстройство. Медикам известно около 80 видов нарушений сна.

Специалист дал рекомендации людям, которые по мере сокращения светового дня начинают страдать от бессонницы.

Норма для большинства людей составляет от семи до девяти часов сна.

Минимальное, но допустимое количество — шесть часов, максимальное — десять часов.

Людям с нарушениями сна стоит сократить употребление кофеина, алкоголя и табака.

Строгое соблюдение режима сна.

Соблюдение этих четырех правил в течение одного-двух месяцев должно привести к восстановлению здорового сна.