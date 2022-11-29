Узнать где отдохнуть на Алтае поможет «Дорожное радио»

«Дорожное радио» запустило цикл программ «Отдыхаем на Алтае». Он посвящен основным туристическим местам нашего региона. Эти программы напомнят радиослушателям, чем славится Алтай, и в чём его уникальность.
Из выпусков слушатели «Дорожного радио» узнают:
- где познакомиться с историей края
- как проходят открытия зимнего и летнего туристических сезонов
- куда поехать на выходные
В проекте «Отдыхаем на Алтае» расскажут не только об известных и всеми любимых туристических локациях, но и о разных необычных рекреационных местах региона. А также:
- зачем нужен образовательный туризм
- куда отправиться гурманам
- какие маршруты будут интересны любителям экстрима
Слушайте выпуски программы «Отдыхаем на Алтае» каждый день в 12:15, 12:45, 21:15 и 21:45 на «Дорожном радио».
Программа выходит при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации в год 85-летия Алтайского края.
Источник: https://altai.news"