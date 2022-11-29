29 ноября
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Жизнь

Узнать где отдохнуть на Алтае поможет «Дорожное радио»

Ежедневно «Дорожное радио» в программе «Отдыхаем на Алтае» будет знакомить своих слушателей с основными туристическими местами нашего региона.

Горы, природа, снежные горы, летние горы.
Горы, природа, снежные горы, летние горы.
unsplash.com.

«Дорожное радио» запустило цикл программ «Отдыхаем на Алтае». Он посвящен основным туристическим местам нашего региона. Эти программы напомнят радиослушателям, чем славится Алтай, и в чём его уникальность.
Из выпусков слушатели «Дорожного радио» узнают:

  • где познакомиться с историей края
  • как проходят открытия зимнего и летнего туристических сезонов
  • куда поехать на выходные

В проекте «Отдыхаем на Алтае» расскажут не только об известных и всеми любимых туристических локациях, но и о разных необычных рекреационных местах региона. А также:

  • зачем нужен образовательный туризм
  • куда отправиться гурманам
  • какие маршруты будут интересны любителям экстрима

Слушайте выпуски программы «Отдыхаем на Алтае» каждый день в 12:15, 12:45, 21:15 и 21:45 на «Дорожном радио».
Программа выходит при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации в год 85-летия Алтайского края.

Источник: https://altai.news"

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