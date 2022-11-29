Узнать где отдохнуть на Алтае поможет «Дорожное радио»

Ежедневно «Дорожное радио» в программе «Отдыхаем на Алтае» будет знакомить своих слушателей с основными туристическими местами нашего региона.

«Дорожное радио» запустило цикл программ «Отдыхаем на Алтае». Он посвящен основным туристическим местам нашего региона. Эти программы напомнят радиослушателям, чем славится Алтай, и в чём его уникальность.

Из выпусков слушатели «Дорожного радио» узнают:

где познакомиться с историей края

как проходят открытия зимнего и летнего туристических сезонов

куда поехать на выходные

В проекте «Отдыхаем на Алтае» расскажут не только об известных и всеми любимых туристических локациях, но и о разных необычных рекреационных местах региона. А также:

зачем нужен образовательный туризм

куда отправиться гурманам

какие маршруты будут интересны любителям экстрима

Слушайте выпуски программы «Отдыхаем на Алтае» каждый день в 12:15, 12:45, 21:15 и 21:45 на «Дорожном радио».

Программа выходит при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации в год 85-летия Алтайского края.

Источник: https://altai.news"