Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
31 марта 4°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

В АКЗС опровергли присутствие на сессии недавно вернувшихся из путешествий депутатов

30 марта стало известно, что тем же рейсом, которым из Москвы в Барнаул прибыла инфицированная Covid-19 женщина, летели несколько депутатов. Потом они собрались на сессию. В краевом парламенте прокомментировали ситуацию.

Сессия АКЗС, 26 марта 2020 года.
Сессия АКЗС, 26 марта 2020 года.
Анна Зайкова.

Среди пассажиров «коронавирусного» борта была главная алтайская коммунистка Мария Прусакова. Она уверяла, что на сессии также были недавно вернувшиеся из-за границы парламентарии, которые не ушли в самоизоляцию.

В пресс-службе АЗКС сообщили, что 26 марта на сессии не присутствовало депутатов, вернувшихся из-за пределов страны и не прошедших положенный период самоизоляции.

«Единственным депутатом, который ко дню проведения сессии вернулся из-за границы был заместитель председателя комитета АКЗС по экономической политике и предпринимательству Игорь Ильич Панарин. После возвращения в Барнаул 16 марта он сразу стал приступил к положенному периоду самоизоляции и не присутствовал на сессии», — подчеркнули в парламенте.

Как ранее писал altapress.ru, апрельскую сессию и отчет губернатора Виктора Томенко в АКЗС предварительно перенесли на май.

Пока в Алтайском крае, по официальным данным, у двух человек подтвердился коронавирус.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость