В АКЗС опровергли присутствие на сессии недавно вернувшихся из путешествий депутатов

Среди пассажиров «коронавирусного» борта была главная алтайская коммунистка Мария Прусакова. Она уверяла, что на сессии также были недавно вернувшиеся из-за границы парламентарии, которые не ушли в самоизоляцию.
В пресс-службе АЗКС сообщили, что 26 марта на сессии не присутствовало депутатов, вернувшихся из-за пределов страны и не прошедших положенный период самоизоляции.
«Единственным депутатом, который ко дню проведения сессии вернулся из-за границы был заместитель председателя комитета АКЗС по экономической политике и предпринимательству Игорь Ильич Панарин. После возвращения в Барнаул 16 марта он сразу стал приступил к положенному периоду самоизоляции и не присутствовал на сессии», — подчеркнули в парламенте.
Как ранее писал altapress.ru, апрельскую сессию и отчет губернатора Виктора Томенко в АКЗС предварительно перенесли на май.
Пока в Алтайском крае, по официальным данным, у двух человек подтвердился коронавирус.