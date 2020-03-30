Алтайские депутаты летели «коронавирусным» рейсом и потом собрались на сессию

Тем же рейсом, которым из Москвы в Барнаул прилетела инфицированная Covid-19 женщина, летели несколько депутатов и бизнесменов, сообщает «Банкфакс». Политики спустя шесть дней отправились на сессию АКЗС.

Тем самым московским рейсом в Барнаул прилетели депутаты Госдумы от Алтайского края Иван Лоор, Валерий Елыкомов, депутат Госдумы от Республики Алтай Иван Белеков, депутат АКЗС Мария Прусакова, бизнесмены Павел Тулин и Александр Смирнов, уточняет издание.

Мария Прусакова самостоятельно сдала экспресс-анализ, результат должен стать известен в течение дня 30 марта.

«Прошло уже 10 дней, и у меня, у моих детей нет симптомов. Я не была за границей, не было никаких предпосылок чтобы проверяться. Но я сидела неподалеку от этой женщины. Она указала 26 своих контактов в самолете, меня среди них нет», — объяснила журналистам коммунистка Прусакова.

Сессия АКЗС , 26 марта 2020 года. Анна Зайкова.

26 марта на сессии Алтайского заксобрания, присутствовали депутаты, вернувшиеся из-за границы и не устроившие себе самоизоляцию, добавила она.

«Это было массовое мероприятие, на которое съехались народные избранники со всего края, а потом вернулись в свои районы», — рассказала Мария Прусакова.

Валерий Елыкомов сообщил, что сдаст анализ в Москве.

«Прошло уже более 10 дней, и никаких проявлений у меня нет… В Госдуме мы всегда на входе проходим термометрию. Пожилые депутаты давно на дистанционной работе. И есть четкие договоренности, что если кто-то себя плохо чувствует, то ходить на заседания не надо. Пока со мной не связывались представители Роспотребнадзора, медики, чтобы предложить сдать анализ», — сказал думец.

Павел Тулин и Александр Смирнов подтвердили, что тоже были на этом рейсе, но с ними никто не связывался и не предлагал сдать анализ. Связаться с Иваном Лоором и Иваном Белековым изданию не удалось.

Как ранее писал altapress.ru, апрельскую сессию и отчет губернатора Виктора Томенко в АКЗС предварительно перенесли на май.