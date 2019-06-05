В Алтайский край идет штормовой ветер с ливнем и грозой

Синоптики алтайского ЦГМС предупреждают жителей Алтайского края об усилении ветра до 25 м/с во второй половине дня 5-го и ночью 6 июня.

6 июня ночью в Алтайском крае обещают +12…+17 градусов. Ветер южный, 7−12 м/с, местами порывы 13−18 м/с, при грозах местами шквалистое усиление ветра до 20−25 м/с.

Днем будет +27… +32, по западу +21.+26 градусов. Ветер южный, 7−12 м/с, местами порывы 13−18 м/с, при грозах местами шквалистое усиление ветра до 18−23 м/с.

На большей части края дождь, гроза, местами сильный ливневый дождь, град.

В Барнауле 6 июня ночью +13.+15 градусов, ветер 7−12 м/с. Днем +27… +29 градусов. Ветер южный, 7−12 м/с, при грозе порывы до 20 м/с. Синоптики прогнозируют умеренный дождь, гроза.

Как вести себя при сильном ветре и грозе?

Спасатели советуют переждать непогоду в здании. Находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрывайтесь под деревьями. Паркуйте автомобиль в гараж или оставляйте вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Будучи за рулем соблюдайте скоростной режим и дистанцию от других участников движения.

При грозе, управляя машиной, постарайтесь припарковаться. Грозы с ливнем резко ухудшают видимость на дороге, а также сцепление с дорожным полотном. Вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП. Во время грозы нельзя находиться у водоемов, купаться или рыбачить.

При граде по возможности не выходите на улицу. Находясь в помещении, держитесь дальше от окон. На улице не укрывайтесь под деревьями, так как велик риск попадания в них молнии. Если вы перемещаетесь в автомобиле — припаркуйтесь на обочине, держитесь дальше от окон.