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Жизнь

«Люди их долго ждут»: Томенко сообщил о поступлении наборов лекарств для больных ковидом

В конце прошлой недели власти Алтайского края подписали с Минздравом России соглашение о выделении региону 125 млн рублей на лекарства для амбулаторных больных коронавирусом, сообщили 7 февраля в краевом правительстве.

Виктор Томенко.
Виктор Томенко.
Антон Федотов, пресс-служба правительства Алтайского края

Поставку препаратов, порядка 130 тыс. наборов, ждут уже на текущей неделе.

Губернатор Виктор Томенко отметил необходимость нормализации ситуации с оперативной выдачей лекарств пациентам.

«Деньги пришли, с лекарствами не должно быть проблем. Однако идет волна недовольства механизмами доставки, выдачи этих лекарств. Люди их долго ждут и получают на 5−7 день после того, как посетили врача или после визита в поликлинику», — подчеркнул Томенко.

Он поручил краевому минздраву принять соответствующие меры.

Ранее сообщалось, что депутаты в Барнауле отдают автомобили волонтерам для доставки лекарств на дом больным, а также выходят на маршрут вместе с врачами городских поликлиник.

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