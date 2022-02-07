«Люди их долго ждут»: Томенко сообщил о поступлении наборов лекарств для больных ковидом

Поставку препаратов, порядка 130 тыс. наборов, ждут уже на текущей неделе.
Губернатор Виктор Томенко отметил необходимость нормализации ситуации с оперативной выдачей лекарств пациентам.
«Деньги пришли, с лекарствами не должно быть проблем. Однако идет волна недовольства механизмами доставки, выдачи этих лекарств. Люди их долго ждут и получают на 5−7 день после того, как посетили врача или после визита в поликлинику», — подчеркнул Томенко.
Он поручил краевому минздраву принять соответствующие меры.
Ранее сообщалось, что депутаты в Барнауле отдают автомобили волонтерам для доставки лекарств на дом больным, а также выходят на маршрут вместе с врачами городских поликлиник.