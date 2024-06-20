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Жизнь

В Алтайский край придет аномальная жара

В крае с 21 июня будет аномально жаркая погода.

Масло для загара.
Масло для загара.
freepik.com/nikitabuida

Ожидается температура +29,+34 гр., по востоку местами +23,+28 гр. Без осадков. Ветер южный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с

Такой период продлится с 21 до 28 июня.

Что делать при такой температуре

МЧС подготовило рекомендации, как пережить аномальную погоду.

  • Ограничить пребывание на улице. Избегать длительного пребывания на открытых пространствах, особенно в самые жаркие часы – с 11 до 17, так как пребывание на солнце в жару небезопасно даже для абсолютно здоровых людей. Находясь под прямым воздействием солнечных лучей, закрывать как можно большую часть поверхности кожи.
  • Временно снизить физические нагрузки или перенести их на раннее утро или поздний вечер.
  • Надевать легкую одежду из натуральных тканей и светлой расцветки при выходе на улицу. Желательно, чтобы ворот одежды был не тугим. На улице обязательно пользоваться головным убором.
  • Употреблять большое количество жидкости, необходимо выпивать минимум 1,5 литра жидкости в сутки: чая, минеральной воды, морса, кисломолочных напитков с низким содержанием жира, отваров из сухофруктов, витаминизированных напитков.
  • Не употреблять алкогольные напитки, так как они вызывают обезвоживание организма.
  • Охлаждаться. Принимать прохладный душ. Но если это процедура не является для вас привычной, то лучше чаще ополаскивать водой руки и лицо. Воздержаться от купания в открытых водоемах до официального начала купального сезона.

Ранее сообщалось о том, как защитить ребенка от жары.

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