В Алтайский край придет аномальная жара

В крае с 21 июня будет аномально жаркая погода.

Ожидается температура +29,+34 гр., по востоку местами +23,+28 гр. Без осадков. Ветер южный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с

Такой период продлится с 21 до 28 июня.

Что делать при такой температуре

МЧС подготовило рекомендации, как пережить аномальную погоду.

Ограничить пребывание на улице. Избегать длительного пребывания на открытых пространствах, особенно в самые жаркие часы – с 11 до 17, так как пребывание на солнце в жару небезопасно даже для абсолютно здоровых людей. Находясь под прямым воздействием солнечных лучей, закрывать как можно большую часть поверхности кожи.

Временно снизить физические нагрузки или перенести их на раннее утро или поздний вечер.

Надевать легкую одежду из натуральных тканей и светлой расцветки при выходе на улицу. Желательно, чтобы ворот одежды был не тугим. На улице обязательно пользоваться головным убором.

Употреблять большое количество жидкости, необходимо выпивать минимум 1,5 литра жидкости в сутки: чая, минеральной воды, морса, кисломолочных напитков с низким содержанием жира, отваров из сухофруктов, витаминизированных напитков.

Не употреблять алкогольные напитки, так как они вызывают обезвоживание организма.

Охлаждаться. Принимать прохладный душ. Но если это процедура не является для вас привычной, то лучше чаще ополаскивать водой руки и лицо. Воздержаться от купания в открытых водоемах до официального начала купального сезона.

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