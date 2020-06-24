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Жизнь

В алтайском городе с 1 июля подорожает проезд

В Рубцовске с 1 июля поднимется стоимость проезда в троллейбусе сразу на два рубля. Об этом предупредили в мэрии.

Троллейбус в Рубцовске.
Троллейбус в Рубцовске.
vk.com/barneos22, rubtsovsk.info, vesti22.tv.

Поездка будет стоить 22 рубля.

Повышение объясняют ростом расходов на обслуживание транспорта, ГСМ, страховые выплаты и расходные материалы, а также зарплату сотрудников троллейбусного предприятия.

Стоимость месячного проездного билета для учащихся составит 385 рублей, для студентов 770 рублей, для граждан 990 рублей, для организаций 1200 рублей.

С 12 марта в Рубцовске подняли цену проезда в маршрутках до 24 рублей.

В Барнауле стоимость проезда не менялась с 1 января 2019 года.

Ранее сообщалось, что в России в 2021 году появится универсальный проездной, который позволит оплатить поездку в любом регионе.

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