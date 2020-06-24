В алтайском городе с 1 июля подорожает проезд

Поездка будет стоить 22 рубля.
Повышение объясняют ростом расходов на обслуживание транспорта, ГСМ, страховые выплаты и расходные материалы, а также зарплату сотрудников троллейбусного предприятия.
Стоимость месячного проездного билета для учащихся составит 385 рублей, для студентов 770 рублей, для граждан 990 рублей, для организаций 1200 рублей.
С 12 марта в Рубцовске подняли цену проезда в маршрутках до 24 рублей.
В Барнауле стоимость проезда не менялась с 1 января 2019 года.
Ранее сообщалось, что в России в 2021 году появится универсальный проездной, который позволит оплатить поездку в любом регионе.