В мэрии сообщили, что в этом году на День России в Барнауле не будет салюта.
Согласно данным, размещенным на портале госзакупок, изначально планировалось провести салют в Барнауле 12 июня на пл. Сахарова. Также была размещена заявка на проведение фейерверка в честь Дня России и в Октябрьском районе. Однако все салюты в городе были отменены.
Причины отмены салюта 12 июня в администрации города не сообщили.
В других городах Алтайского края салют также не состоится.
Напомним, что в 2023 году салют в честь Дня России в Барнауле был.
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