В Барнауле на День России, 12 июня, пройдет масштабная праздничная программа. В городе будут организованы концерты, танцевальные мероприятия, фестивали и мастер-классы. Amic.ru сообщил , будет ли салют в этот день.

В мэрии сообщили, что в этом году на День России в Барнауле не будет салюта.

Согласно данным, размещенным на портале госзакупок, изначально планировалось провести салют в Барнауле 12 июня на пл. Сахарова. Также была размещена заявка на проведение фейерверка в честь Дня России и в Октябрьском районе. Однако все салюты в городе были отменены.

Причины отмены салюта 12 июня в администрации города не сообщили.

В других городах Алтайского края салют также не состоится.

Напомним, что в 2023 году салют в честь Дня России в Барнауле был.

Самое важное - в нашем Telegram-канале