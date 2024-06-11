Отмечается, что 12 июня — нерабочий день. В 2024 году он выпадает на среду, поэтому россиян ждет дополнительный выходной посередине рабочей недели. При этом в парках Барнаула пройдут интересные тематические мероприятия.

Парк "Центральный"

Праздник в парке, посвященный Дню России, начнется с программы «С любовью и верой в Россию».

С 11:00 до 12:00 на главной сцене парка пройдет концерт от Барнаульского городского детско-юношеского центра. В 12:00 начнется районная концертная программа. В 14:00 гостей ждет выступление театра песни «Звенящая капель», а с 19:00 — вечер танцев с группой «Эклипс».

На главной и малой сценах парка также состоится фестиваль «Народы едины под солнцем России». В программе — концерт фольклорных коллективов, игры и традиционные забавы народов России. Кроме того, пройдёт кулинарный поединок по приготовлению плова от АКОО «Стак» и АКОО «Центр культуры Узбекистана».

Откроет фестиваль в 13:00 концерт молодежного хора русской песни «Сибиряночка» и студии народного творчества «Отрада». С 13:00 до 17:00 будет работать выставка-ярмарка и мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству.

Кулинарный поединок начнется в 14:00. С 14:30 до 16:00 жители Барнаула смогут посетить игровую программу «Традиционные игры и забавы», а в 15:00 гости парка увидят фольклорное театрализованное представление «Вдоль по Московской». В 16:00 на главной сцене парка начнется концерт творческих коллективов города Барнаула.

День России в Барнауле. Речной вокзал, 12 июня 2017 года. Ирина Пергаева

Парк Изумрудный

В 12:00 у пруда парка начнется игровая программа «Возрождая традиции», включающая народные забавы, пляски, песни и хороводы.

С 12:30 до 14:00 в амфитеатре парка выступит группа «Экспедиция» с концертной программой «От Оби до Чуи».

В 14:00 на центральной аллее парка будет установлен рекорд России по рисованию в технике эбру под открытым небом. Помимо мастер-класса и установления рекорда, будут работать интерактивные площадки с фотобудками и ростовыми куклами, а также пройдёт развлекательная программа с играми и розыгрышами. Организаторы приглашают всех желающих присоединиться к этому грандиозному событию. Регистрация участников доступна по ссылке.

С 15:00 до 18:30 в амфитеатре парка пройдет программа «Мы — Россия», где каждый сможет спеть в «Народном караоке» и принять участие в мероприятиях интерактивных патриотических площадок. Также здесь можно будет посмотреть документальный фильм «Важен каждый».

С 18:30 до 20:00 у визит-центра парка пройдет интеллектуальная игра «Обо всем», которая посвящена истории России. Для участия приглашаются команды от двух до шести человек. Зарегистрироваться можно по ссылке или по телефону: 8-996-951-83-21 (Мария, WhatsApp).

С 19:30 до 21:30 на сцене парка гостей ждет праздничный концерт творческих коллективов города.

День России в Барнауле. Площадь Сахарова, 12 июня 2017 года. Светлана Васюченко, Ксения Руслякова

Барнаульский зоопарк

С полудня на сцене будет проходить праздничное мероприятие Индустриального района.

У центрального входа с 12:00 до 14:00 состоится концертная программа, организованная Союзом пенсионеров Индустриального района.

С 13:00 до 16:00 гостей ждет концертная программа от организации «Весточка из дома — с заботой о солдате».

На аллее зоопарка будут проводиться мастер-классы, работать ярмарка изделий ручной работы, фотозоны, аниматоры и ростовые куклы. Также здесь можно будет попробовать солдатскую кашу, приготовленную в полевой кухне.

С 16:00 до 17:00 на главной сцене пройдет концерт вокальной студии «Браво».

Парк "Арлекино"

В парке "Арлекино" пройдет праздничное меропритяие «Все мы — Россия!». Оно начнется в 14:00 и закончится в 18:00.

В программу включили выступления лучших творческих коллективов района и города, увлекательное путешествие в мир русских сказок, конкурс рисунков на асфальте «Три цвета России», розыгрыш призов и подарков, а также танцевальный флешмоб.

Ранее сообщалось, что в парке Изумрудный пройдет жаркая тренировка на открытом воздухе.

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