В Алтайском крае будет дуть сильный ветер и похолодает

В Алтайском крае днем 30 октября воздух прогреется лишь до +9 градусов. Также прогнозируют дождь и мокрый снег, сообщает алтайский ЦГМС.

Днем в Алтайском крае будет +4…+9 градусов. На большей части территории региона обещают дождь и мокрый снег, местами сильные осадки. Также прогнозируют гололед. В крае будет дуть юго-западный ветер, 8−13 м/с, местами порывы до 18−23 м/с.

В Барнауле днем столбик термометра покажет +5…+7 градусов. Прогнозируют дождь и мокрый снег, временами сильный. Кроме того, будет дуть юго-западный ветер, 10−15 м/с.

Напомним, в Алтайском крае действует штормовое предупреждение.

В региональном МЧС предупреждают, что при сильном ветре следует переждать непогоду в здании. В доме нужно закрыть окна, потому что сильный ветер способен разбить стекла незакрытых оконных рам. Также следует убрать с открытого балкона вещи, которые могут выпасть наружу и травмировать прохожих. На улице стоит обходить рекламные щиты и деревья.