В Алтайском крае 23 декабря зарегистрировали брак 121 пары

"Катунь 24" сообщает, что брак, заключенный в зеркальные даты будет счастливым.

В столице Алтайского края насчитывается 11 новых семей, зарегистрированных в отделе ЗАГС № 2. В том числе, одна пара стала обладательницами 979-й "зеркальной" записи акта о заключении брака в этом году.

Тем, кто собирается сыграть свадьбу в 2024 году, напоминают, что следующая зеркальная дата 2 февраля 2024 года. До 30 декабря еще можно успеть подать заявление на эту дату в отделе загса, а на госуслугах это можно сделать до 1 января.

Ранее мы сообщали, что популярное утверждение о первой брачной ночи посчитали устаревшим.