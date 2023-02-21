21 февраля
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Жизнь

В Алтайском крае готовы создать фонд помощи семьям погибших участников СВО

В Алтайском крае подготовятся к созданию специального фонда помощи семьям погибших участников СВО и ветеранам, сообщили в правительстве края. Такое поручение дал президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 21 февраля.

Правительство Алтайского края.
Правительство Алтайского края.
altapress.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко заявил, что в правительстве будут оперативно решать задачи, поставленные президентом страны.

Так разработают систему по закреплению персональных кураторов за каждым ветераном боевых действий и семьями погибших военнослужащих.

Также подготовят план по созданию государственного фонда, который будет оказывать адресную помощь семьям погибших бойцов и ветеранам СВО.

«Такое поручение даю Министерству социальной защиты, которое с первых дней СВО организует адресную поддержку семей наших мобилизованных жителей», — отметил Виктор Томенко.

Ранее 21 февраля в 12:00 мск состоялось оглашение послания Федеральному собранию.

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