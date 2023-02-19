19 февраля
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Жизнь

В Алтайском крае ищут пропавшего пенсионера с палочками для ходьбы

В Рубцовске пропал 73-летний пенсионер, который, предположительно вышел на прогулку — у него были палочки для ходьбы. Об этом сообщает «ЛизаАлерт».

Трость. Пенсионер.
Трость. Пенсионер.
СС0

Дедушка вышел 18 февраля из дома и с тех пор не вернулся. Предположительно, он вышел на прогулку, так как с собой взял деревянные палочки для ходьбы. Родственники опасаются, что он мог потерять память.

Пенсионер был одет в темно-серую куртку, темно-синие болоневые штаны, зелено-коричневые сапоги, серую шапку.

Отличительные приметы: рост 168 см, телосложение худощавое, серо-голубые глаза, седые волосы.

Пропал пенсионер
Пропал пенсионер
ЛизаАлерт

Ранее в городе Горняке Алтайского края родственники потеряли мужчину худощавого телосложения.

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