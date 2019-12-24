В Алтайском крае работники котельной объявили забастовку

В Благовещенке рабочие котельной начали понижать температуру в знак протеста. Это связано с задержкой по выплате зарплат на предприятии «Алтайтеплосервис», сообщает «Комсомольская правда» — Барнаул".

Организация должна рабочим около 400 тысяч рублей. По данным судебных приставов, по разным делопроизводствам компания должна около 8 млн долгов. Это деньги поставщикам и неуплаченные налоги.

«Это длится уже три года, постоянно приходится ходить и выпрашивать зарплату. А сейчас вообще перестали выплачивать деньги. Без декабрьской только мне должны 17 800 рублей. Есть сторожа, которым даже за сентябрь еще не отдали. Уволился директор, мастер. Остались кочегары и машинисты. Первую забастовку мы начали в ноябре, тогда администрация зашевелилась, и нам выплатили старые долги. Сейчас конец декабря, а нам не заплатили еще за ноябрь», — рассказал сотрудник организации.

Работники планируют понижать температуру, пока не отдадут зарплату. Морозы еще не наступили, поэтому жители пока не ощутили серьезных последствий. ТЭЦ отапливает около 400 объектов.

По словам заместителя главы администрации района по вопросам ЖКХ, энергетики и транспорта Игоря Кириенко, все котельные работают как обычно, а заявление рабочих о понижение — голословно.

Деньги для рабочих есть, уверены в администрации. Регулярные платежи с жителей собирает местная компания, но выдать их сейчас не могут, так как с предприятия уволился директор.

Комментарий министроя

В региональном минстрое сообщили, что предприятие задолжало 420 тысяч рублей 25 своим рабочим.

«Все необходимые меры для погашения задолженности предприняты администрацией района. Мероприятия проводятся под контролем Министерства строительства и ЖКХ Алтайского края. собственником организации уже проработан этот вопрос, до конца года денежные средства должны быть выплачены», — сказали в ведомстве.

В собственности «Алтайтеплосервиса» находятся три котельных расположенных в Благовещенке. От указанных котельных осуществляется теплоснабжение 3644 человек, 3 детских садов, образовательных учреждений, учреждений культуры, спорта, социальной защиты, правоохранительных органов, органов юстиции.