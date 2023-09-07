В Алтайском крае мужчина похитил лошадей, потому что ему понадобились деньги на лечение ребенка

Накануне лошадей похитили с лужайки на которой они паслись, привязанные веревкой к колышку. Ущерб составил более 200 тыс. рублей.

Лошадей обнаружили на границе Алейского и Топчихинского районов, в 50 км от места кражи, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Полицейские сразу нашли похитителя. Им оказался местный житель Барнаула. Мужчина сразу признался и заявил, что ему нужны деньги для лечения ребенка.

По его словам, он хотел забрать только двух животных, а еще одна лошадь и жеребенок просто ушли следом.

Возбужденно уголовное дело.

Ранее сообщалось, что сибирячку подозревают в контрабанде древесины на сумму более 20 млн рублей.