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В Алтайском крае на выходных похолодает до -33 градусов

В Алтайском крае в ночь на субботу, 22 декабря, столбик термометра опустится до -33 градусов. На выходных в некоторых районах возможен снег, сообщает алтайский ЦГМС.

Зима в лесу. Снег. Много снега.
Зима в лесу. Снег. Много снега.
СС0

Погода в Алтайском крае в субботу, 22 декабря:

ночью:

  • -21…-26 градусов, местами в южных районах до -33 градусов,

  • местами в восточных районах снег, метель, на дорогах гололедица,

  • ветер западный, 5−10 м/с, местами порывы до 20 м/с

днем:

  • -12…-17 градусов, местами до -23 градусов,

  • преимущественно без осадков, на дорогах гололедица,

  • ветер юго- западный, 5−10 м/с, местами порывы до 17 м/с.

Погода в Алтайском крае в воскресенье, 23 декабря:

ночью:

  • -20…-25 градусов, при прояснении до -30 градусов,

  • местами в северных районах снег, слабая метель, на дорогах гололедица,

  • ветер юго- западный, 3−8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

днем:

  • -13…-18 градусов,

  • в северных и западных районах снег, слабая метель, на дорогах гололедица,

  • ветер юго- западный, 3−8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

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