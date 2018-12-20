В Алтайском крае на выходных похолодает до -33 градусов

Погода в Алтайском крае в субботу, 22 декабря:
ночью:
-
-21…-26 градусов, местами в южных районах до -33 градусов,
-
местами в восточных районах снег, метель, на дорогах гололедица,
-
ветер западный, 5−10 м/с, местами порывы до 20 м/с
днем:
-
-12…-17 градусов, местами до -23 градусов,
-
преимущественно без осадков, на дорогах гололедица,
-
ветер юго- западный, 5−10 м/с, местами порывы до 17 м/с.
Погода в Алтайском крае в воскресенье, 23 декабря:
ночью:
-
-20…-25 градусов, при прояснении до -30 градусов,
-
местами в северных районах снег, слабая метель, на дорогах гололедица,
-
ветер юго- западный, 3−8 м/с, местами порывы до 13 м/с.
днем:
-
-13…-18 градусов,
-
в северных и западных районах снег, слабая метель, на дорогах гололедица,
-
ветер юго- западный, 3−8 м/с, местами порывы до 13 м/с.