22 июля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

В Алтайском крае на водохранилище организовали спасательный пост

На Правдинском водохранилище в Первомайском районе начал действовать добровольный спасательный пост. Об этом 22 июля сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Алтайском краю.

Спасательный пост на Правдинском водохранилище.
Спасательный пост на Правдинском водохранилище.
Пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Администрация Первомайского района Алтайского края организовала работу добровольного спасательного поста на Правдинском водохранилище.

Дежурство проводят добровольцы района, старосты и актив сел. Для поста приобрели надувную лодку, мотор, спасательные жилеты и круг.

«Мы должны предупреждать людей о правилах нахождения на воде, особенно с детьми, поэтому мы организовали добровольный спасательный пост и снабдили его необходимыми средствами. Теперь наши добровольцы систематически согласно графику дежурят на водохранилище», — поделилась Глава Первомайского района Юлия Фролова.

В Центре ГИМС отметили, что организация спасательного поста поможет не только не допустить гибели людей на воде, но и предупредить другие происшествия.

С начала года в регионе в воде погибли 29 человек. Четверо из них — дети.

Ранее в районе Правдинского водохранилища заметили медведя.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость