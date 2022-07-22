В Алтайском крае на водохранилище организовали спасательный пост

На Правдинском водохранилище в Первомайском районе начал действовать добровольный спасательный пост. Об этом 22 июля сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Алтайском краю.

Администрация Первомайского района Алтайского края организовала работу добровольного спасательного поста на Правдинском водохранилище.

Дежурство проводят добровольцы района, старосты и актив сел. Для поста приобрели надувную лодку, мотор, спасательные жилеты и круг.

«Мы должны предупреждать людей о правилах нахождения на воде, особенно с детьми, поэтому мы организовали добровольный спасательный пост и снабдили его необходимыми средствами. Теперь наши добровольцы систематически согласно графику дежурят на водохранилище», — поделилась Глава Первомайского района Юлия Фролова.

В Центре ГИМС отметили, что организация спасательного поста поможет не только не допустить гибели людей на воде, но и предупредить другие происшествия.

С начала года в регионе в воде погибли 29 человек. Четверо из них — дети.

Ранее в районе Правдинского водохранилища заметили медведя.