В Алтайском крае на зарплату в 100 тысяч рублей ищут швею, тракториста и монтажника

Машинисту крана предлагают зарплату в 150 тысяч рублей. Работать он будет в промышленной компании на автокране КАТО. Требуется удостоверение крановщика и права категории С.

Монтажник теплиц получит зарплату до 120 тысяч рублей в производственной компании монтажнику теплиц. В объявлении указывается, что работы много, оплата — после сдачи объектов.

Швее на мебельном производстве предлагают заработать до 100 тысяч рублей. Как указывает работодатель в вакансии, мастера ждет все для комфортной и приятной работы: большие витражные окна (не будет проблем со свежим воздухом и светом), раздевалка, душ, кухня для приема пищи, новейшее оборудование, удобная транспортная доступность.

Трактористу-механизатору на производстве в селе Ивановка Калманского района предлагают заработать до 100 тысяч рублей. Работать предстоит в сфере растениеводства и животноводства. Иногородним предоставляется бесплатное проживание в гостинице и питание.

Ранее сообщалось, что в Барнауле ищут специалиста на зарплату в 250 тысяч рублей.