11 мая
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Экономика

Алтай оказался одним из лидеров по динамике роста зарплат

РИА «Новости» провели исследование, в котором определили регионы, где быстрее всего растет заработная плата.

"Серая" зарплата.
"Серая" зарплата.
С00.

Рейтинг по скорому ожиданию медианной зарплаты в 100 тыс. рублей возглавил ЯНАО.

«Меньше всего зарплату в 100 тыс. рублей придется также ждать жителям Чукотского автономных округов и Магаданской области. Там медианная зарплата появится в течение шести лет», — выяснили аналитики.

Около восьми лет придется подождать работникам в Амурской области, Санкт-Петербурге, Москве и Сахалинской области.

Регионы с наибольшим сроком ожидания медианной зарплаты в регионе 100 тыс. рублей в месяц — это Чеченская, Кабардино-Балкарская Республики, Калининградская, Ивановская области и Ингушетия. Там срок ожидания растянут от 17,9 до 22,5 лет.

Алтайский край.
Алтайский край.
biysk-ok.ru.

Самые высокие темпы роста зарплат — в Республике Алтай, Дагестане, Амурской и Кемеровской областях (превышают 10%).

Алтайский край занимает 61 место в списке: здесь высокую зарплату придется ждать чуть больше 15 лет. Среднегодовой темп роста зарплат — 9,2%.

По оценкам экспертов, половина работников в России получает зарплату более 36 тыс. рублей в месяц (медианная зарплата), и соответственно половина получает менее чем 36 тысяч рублей в месяц.

В отдельных регионах медианная зарплата намного выше среднероссийского уровня — чаще всего это северные районы, где выше цены.

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