Алтай оказался одним из лидеров по динамике роста зарплат

Рейтинг по скорому ожиданию медианной зарплаты в 100 тыс. рублей возглавил ЯНАО.
«Меньше всего зарплату в 100 тыс. рублей придется также ждать жителям Чукотского автономных округов и Магаданской области. Там медианная зарплата появится в течение шести лет», — выяснили аналитики.
Около восьми лет придется подождать работникам в Амурской области, Санкт-Петербурге, Москве и Сахалинской области.
Регионы с наибольшим сроком ожидания медианной зарплаты в регионе 100 тыс. рублей в месяц — это Чеченская, Кабардино-Балкарская Республики, Калининградская, Ивановская области и Ингушетия. Там срок ожидания растянут от 17,9 до 22,5 лет.
Самые высокие темпы роста зарплат — в Республике Алтай, Дагестане, Амурской и Кемеровской областях (превышают 10%).
Алтайский край занимает 61 место в списке: здесь высокую зарплату придется ждать чуть больше 15 лет. Среднегодовой темп роста зарплат — 9,2%.
По оценкам экспертов, половина работников в России получает зарплату более 36 тыс. рублей в месяц (медианная зарплата), и соответственно половина получает менее чем 36 тысяч рублей в месяц.
В отдельных регионах медианная зарплата намного выше среднероссийского уровня — чаще всего это северные районы, где выше цены.