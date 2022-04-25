25 апреля
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Потребитель

Цены бьют по карману. Где и на сколько дорожают одежда, гигиенические товары и услуги красоты

В России за последние месяцы подорожали не только продукты, но и одежда. А еще резко «взлетели» цены на гигиенические и косметические средства. Что об этом известно, и какую бумагу предлагают делать из камня — в нашем разборе.

Одежда. Шоппинг.
Одежда. Шоппинг.
pixabay.com.
1
Россияне готовы покупать подержанные вещи?

Да. Россияне готовы покупать подержанные вещи, ссылается РИА Новости на данные университета «Синергия».

26% опрошенных сказали: они готовы приобрести товары, которые были в употреблении. Еще 42% респондентов заявили, что хоть раз покупали подержанные вещи: «У 32% нет ни опыта приобретения подержанных товаров, ни желания его восполнить», — показало исследование.

2
Правда, что магазины «взвинчивают» цены на товары из старых партий?

Да, правда. Магазины «взвинчивают» цены на товары из старых партий. Об этом стало известно в конце марта.

Одежда
Одежда
СС0

Тогда в пресс-службе ФАС объяснили, что подорожание вызвано ажиотажным спросом. В ведомстве подчеркнули, что начали тысячи проверок, а также выдали десятки предостережений и предупреждений.

В сети обувных магазинов «Рандеву» «взлет» цен связали с прекращением поставок обуви из Европы. Она составляет примерно 90% ассортимента.

3
Детские обувь и одежда тоже подорожают?

Да. Но ранее «Детский мир» зафиксировал цены на одежду и обувь по запросу ФАС. Всего ограничение продлится три месяца.

Детская одежда.
Детская одежда.
архив мультибрендового магазина детской одежды и обуви Pavle

«Мы обратили внимание ритейлера на необходимость ответственного поведения и недопустимость необоснованного повышения цен, в том числе в ситуации возможного увеличения спроса на товар», — отметили в Федеральной антимонопольной службе.

4
Выходит из моды, или слишком дорогой: почему «Снежная королева» убирает мех из магазинов?

Компания «СК Трейд» (управляет «Снежной королевой») планирует увеличить число магазинов, в которых не будут продавать шубы. Это связано со снижением спроса на меховые изделия, сообщила заместитель коммерческого директора сети Влада Иванюк.

Шубы.
Шубы.
открытые источники в Интернете

Она рассказала, что продавать мех в каждом магазине невыгодно.

Магазины мы по плану увеличиваем плавно. Но мех внутри «Снежной королевы» — это отдельная история. В период, когда у нас был меховой подъем, и это была денежноемкая категория товара, мы наращивали объемы <…> Сейчас мы видим, что маржинальность настолько низкая, что для компании в целом нерентабельно иметь категорию товара «шубы» в каждом магазине.

Так, шубы изымут примерно из 40−50 торговых точек.

5
Где и почему подорожали бюстгальтеры?

Бюстгальтеры подорожали в Европе из-за санкций. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на The Wall Street Journal (WSJ).

Бюстгальтер, одежда.
Бюстгальтер, одежда.
СС0

«Проблема обострилась после украинского конфликта: европейские страны, где производитель нижнего белья Journelle закупает материалы и шьет бюстгальтеры, уменьшает свою зависимость от российской нефти. Затраты на электроэнергию выросли в четыре раза», — подчеркнул владелец компании по производству нижнего белья Journelle Гвидо Кампелло.

Уточняется, что также подорожали отделка изделий и окрашивание ткани. Кроме того, на 20% увеличилась стоимость «косточек» (одного из видов фурнитуры. — Прим. ред.)

6
Почему и на сколько в России выросли продажи обуви?

По данным «Чистого знака» на 18 марта, в России продали 8,3 млн пар обуви. Это на 57% больше, чем за аналогичный период февраля.

Туфли, обувь.
Туфли, обувь.
pixabay.com/

«На фоне заявлений о приостановке продаж иностранными компаниями сумма расходов населения выросла на 70%", — сообщил изданию замдиректора Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Реваз Юсупов.

7
А сколько стоит обувь?

«По данным системы маркировки средневзвешенная цена одной пары обуви в марте составила 2 651 рубль. В аналогичный период февраля этот показатель был на уровне 2 227 рублей», — поделился Юсупов.

8
Есть ли у России запас товаров, и на сколько его хватит?

Да, есть. Несколько недель назад глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что складских запасов бытовой техники и электроники хватит на 1,5−3 месяца. А проблем с одеждой и обувью возникнуть не должно, добавил он.

Бытовая техника, стиральная машина.
Бытовая техника, стиральная машина.
CC0

«Если говорить о товарах длительного пользования, около 90% бытовой техники и электроники, преимущественно зарубежных марок, собирается у нас с разной степенью локализации. Запасы готовых изделий сейчас составляют от полутора до трех месяцев. В части производства импортные компоненты и усложнение логистики, конечно, повышают себестоимость, что, безусловно, транслируется в цену для конечного потребителя», — сказал чиновник.

9
Цены растут: как при этом «выкручиваются» салоны красоты?

«Этой весной бьюти-индустрия попала в штопор», — пишет «Московский Комсомолец».

Цены на расходники в студиях красоты подскочили на 30%: «Только вот если на такую же сумму салоны поднимут стоимость своих услуг, многие женщины схватятся за голову».
Так что приходится «выкручиваться».

Маска, уход за кожей.
Маска, уход за кожей.
СС0

Вот какие товары научились заменять.

  • Брендовый увлажняющий крем, который доходит до 5 тыс. рублей за баночку, могут менять на «Бепантен». Эта мазь питает, заживляет и восстанавливает баланс кожи.
  • Вместо сыворотки для лица с «гиалуронкой» приобретают гель, который избавляет от синдрома сухого глаза.
  • Дорогой крем, который лечит воспаления и выравнивает тон лица, — отечественное средство от синяков.
  • «Аналог» люксового антивозрастного препарата — мазь против угрей. Она активно стимулирует рост молодых и здоровых клеток.
  • Мазь от геморроя предлагают использовать от отеков.
10
В России хотят делать бумагу «из камня». Что это значит?

Экономист Алексей Елсуков рассказал, что в России можно наладить производство каменной туалетной, офисной и книжной бумаги.

Без паники. Туалетная бумага.
Без паники. Туалетная бумага.
CC0

Он отметил, что наряду с традиционной бумагой из древесной целлюлозы предлагается запустить производство каменной бумаги — из известняка и нетоксичного полимера.

Добавил: «Из известняка можно делать как плотную упаковочную бумагу, так и офисную, книжную и даже туалетную. Если в стране будет налажено массовое производство, цены на нее будут схожими или даже более низкими, чем на обычную бумагу».

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