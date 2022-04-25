Цены бьют по карману. Где и на сколько дорожают одежда, гигиенические товары и услуги красоты

Да. Россияне готовы покупать подержанные вещи, ссылается РИА Новости на данные университета «Синергия».
26% опрошенных сказали: они готовы приобрести товары, которые были в употреблении. Еще 42% респондентов заявили, что хоть раз покупали подержанные вещи: «У 32% нет ни опыта приобретения подержанных товаров, ни желания его восполнить», — показало исследование.
Да, правда. Магазины «взвинчивают» цены на товары из старых партий. Об этом стало известно в конце марта.
Тогда в пресс-службе ФАС объяснили, что подорожание вызвано ажиотажным спросом. В ведомстве подчеркнули, что начали тысячи проверок, а также выдали десятки предостережений и предупреждений.
В сети обувных магазинов «Рандеву» «взлет» цен связали с прекращением поставок обуви из Европы. Она составляет примерно 90% ассортимента.
Да. Но ранее «Детский мир» зафиксировал цены на одежду и обувь по запросу ФАС. Всего ограничение продлится три месяца.
«Мы обратили внимание ритейлера на необходимость ответственного поведения и недопустимость необоснованного повышения цен, в том числе в ситуации возможного увеличения спроса на товар», — отметили в Федеральной антимонопольной службе.
Компания «СК Трейд» (управляет «Снежной королевой») планирует увеличить число магазинов, в которых не будут продавать шубы. Это связано со снижением спроса на меховые изделия, сообщила заместитель коммерческого директора сети Влада Иванюк.
Она рассказала, что продавать мех в каждом магазине невыгодно.
Магазины мы по плану увеличиваем плавно. Но мех внутри «Снежной королевы» — это отдельная история. В период, когда у нас был меховой подъем, и это была денежноемкая категория товара, мы наращивали объемы <…> Сейчас мы видим, что маржинальность настолько низкая, что для компании в целом нерентабельно иметь категорию товара «шубы» в каждом магазине.
Так, шубы изымут примерно из 40−50 торговых точек.
Бюстгальтеры подорожали в Европе из-за санкций. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на The Wall Street Journal (WSJ).
«Проблема обострилась после украинского конфликта: европейские страны, где производитель нижнего белья Journelle закупает материалы и шьет бюстгальтеры, уменьшает свою зависимость от российской нефти. Затраты на электроэнергию выросли в четыре раза», — подчеркнул владелец компании по производству нижнего белья Journelle Гвидо Кампелло.
Уточняется, что также подорожали отделка изделий и окрашивание ткани. Кроме того, на 20% увеличилась стоимость «косточек» (одного из видов фурнитуры. — Прим. ред.)
По данным «Чистого знака» на 18 марта, в России продали 8,3 млн пар обуви. Это на 57% больше, чем за аналогичный период февраля.
«На фоне заявлений о приостановке продаж иностранными компаниями сумма расходов населения выросла на 70%", — сообщил изданию замдиректора Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Реваз Юсупов.
«По данным системы маркировки средневзвешенная цена одной пары обуви в марте составила 2 651 рубль. В аналогичный период февраля этот показатель был на уровне 2 227 рублей», — поделился Юсупов.
Да, есть. Несколько недель назад глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что складских запасов бытовой техники и электроники хватит на 1,5−3 месяца. А проблем с одеждой и обувью возникнуть не должно, добавил он.
«Если говорить о товарах длительного пользования, около 90% бытовой техники и электроники, преимущественно зарубежных марок, собирается у нас с разной степенью локализации. Запасы готовых изделий сейчас составляют от полутора до трех месяцев. В части производства импортные компоненты и усложнение логистики, конечно, повышают себестоимость, что, безусловно, транслируется в цену для конечного потребителя», — сказал чиновник.
«Этой весной бьюти-индустрия попала в штопор», — пишет «Московский Комсомолец».
Цены на расходники в студиях красоты подскочили на 30%: «Только вот если на такую же сумму салоны поднимут стоимость своих услуг, многие женщины схватятся за голову».
Так что приходится «выкручиваться».
Вот какие товары научились заменять.
- Брендовый увлажняющий крем, который доходит до 5 тыс. рублей за баночку, могут менять на «Бепантен». Эта мазь питает, заживляет и восстанавливает баланс кожи.
- Вместо сыворотки для лица с «гиалуронкой» приобретают гель, который избавляет от синдрома сухого глаза.
- Дорогой крем, который лечит воспаления и выравнивает тон лица, — отечественное средство от синяков.
- «Аналог» люксового антивозрастного препарата — мазь против угрей. Она активно стимулирует рост молодых и здоровых клеток.
- Мазь от геморроя предлагают использовать от отеков.
Экономист Алексей Елсуков рассказал, что в России можно наладить производство каменной туалетной, офисной и книжной бумаги.
Он отметил, что наряду с традиционной бумагой из древесной целлюлозы предлагается запустить производство каменной бумаги — из известняка и нетоксичного полимера.
Добавил: «Из известняка можно делать как плотную упаковочную бумагу, так и офисную, книжную и даже туалетную. Если в стране будет налажено массовое производство, цены на нее будут схожими или даже более низкими, чем на обычную бумагу».