Цены бьют по карману. Где и на сколько дорожают одежда, гигиенические товары и услуги красоты

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Правда , что магазины «взвинчивают» цены на товары из старых партий?

Да, правда. Магазины «взвинчивают» цены на товары из старых партий. Об этом стало известно в конце марта.

Одежда СС0

Тогда в пресс-службе ФАС объяснили, что подорожание вызвано ажиотажным спросом. В ведомстве подчеркнули, что начали тысячи проверок, а также выдали десятки предостережений и предупреждений.

В сети обувных магазинов «Рандеву» «взлет» цен связали с прекращением поставок обуви из Европы. Она составляет примерно 90% ассортимента.