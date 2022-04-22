22 апреля
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Потребитель

Ограничить работу продуктовых гипермаркетов в выходной предложили в Госдуме

Депутат Госдумы РФ Олег Матвейчев предложил ограничить работу продуктовых гипермаркетов в воскресенье.

Продукты. Цены. Магазин.
Продукты. Цены. Магазин.
unsplash.com

Соответствующее письмо депутат направил на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова, сообщает RT.

Депутат полагает — предложенная им мера может стимулировать развитие малого бизнеса и фермерских хозяйств — вероятно, с закрытием гипермаркетов в один из выходных дней граждане станут посещать торговые точки, расположенные в шаговой доступности, а также различные ярмарки, предполагает Газета.Ru.

Матвейчев отметил, что сейчас в стране действует ряд мер по поддержке малого бизнеса, который занимается реализацией продуктов, а работа продуктовых ярмарок носит либо локальный характер, либо относится к разновидности «экологическая еда».

Ранее депутат Милонов предложил запретить продажу освященных «промышленным способом» куличей.

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