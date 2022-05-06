Производители объяснили Генпрокуратуре рост цен на продукты

Крупнейшие российские производители направили в Генпрокуратуру объяснения о росте цен на продукты.

В письме они рассказали, почему не снижают стоимость, несмотря на укрепление рубля, пишут «Известия».

Это происходит из-за дороговизны упаковки и увеличения расходов на логистику вчетверо.

Долларовые цены на сырье, комплектующие и готовую продукцию сейчас нестабильны, а курс валют — один из многих факторов, влияющий на итоговую стоимость, указали пищевики.

11 ведущих российских ассоциаций, в том числе представители «Русбренда», «Руспродсоюза», «Союзмолока», Национальной мясной ассоциации отметили, что в настоящее время практически все продукты имеют иностранную составляющую.

Договориться с поставщиками удается в единичных случаях.

Некоторые виды тары прибавили в цене 42−45%, в среднем зарубежная упаковка подорожала на 15−20%.

Стоимость доставки из Европейского союза (ЕС) выросла с 3 до 12 тыс. евро за фуру, пишет Lenta.ru.

Производители напомнили — продукты дорожают во всем мире, индекс цен продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН вырос на 12,6%, поставив рекорд. Кроме того, дорожают кредиты.

Оборотные средства предоставляются компаниям со ставкой до 25%, в то время как в феврале она составляла 7−10%. Это приводит к риску задержек оплаты и кассовых разрывов, резюмировали авторы обращения.

Между тем в России создали колбасу, которая снижает уровень сахара в крови.