Производители объяснили Генпрокуратуре рост цен на продукты

В письме они рассказали, почему не снижают стоимость, несмотря на укрепление рубля, пишут «Известия».
Это происходит из-за дороговизны упаковки и увеличения расходов на логистику вчетверо.
Долларовые цены на сырье, комплектующие и готовую продукцию сейчас нестабильны, а курс валют — один из многих факторов, влияющий на итоговую стоимость, указали пищевики.
11 ведущих российских ассоциаций, в том числе представители «Русбренда», «Руспродсоюза», «Союзмолока», Национальной мясной ассоциации отметили, что в настоящее время практически все продукты имеют иностранную составляющую.
Договориться с поставщиками удается в единичных случаях.
Некоторые виды тары прибавили в цене 42−45%, в среднем зарубежная упаковка подорожала на 15−20%.
Стоимость доставки из Европейского союза (ЕС) выросла с 3 до 12 тыс. евро за фуру, пишет Lenta.ru.
Производители напомнили — продукты дорожают во всем мире, индекс цен продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН вырос на 12,6%, поставив рекорд. Кроме того, дорожают кредиты.
Оборотные средства предоставляются компаниям со ставкой до 25%, в то время как в феврале она составляла 7−10%. Это приводит к риску задержек оплаты и кассовых разрывов, резюмировали авторы обращения.
Между тем в России создали колбасу, которая снижает уровень сахара в крови.