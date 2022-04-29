29 апреля
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Здоровье

Диетолог рассказала о продуктах, которые не стоит есть натощак

Употребление некоторых продуктов по утрам может пагубно отразиться на здоровье, сообщила диетолог Елена Соломатина «Вечерней Москве».

Русская кухня, чай
Русская кухня, чай
СС0

По словам специалиста, перед завтраком чаще всего употребляют воду с лимоном. Такой напиток может спровоцировать гастрит или воспаление уже существующей язвы.

Также не стоит употреблять натощак кофе с молоком.

«Не стоит пить на голодный желудок кофе, даже с молоком. Кофе — это достаточно агрессивный продукт, многие привыкли совмещать утреннюю чашку американо или капучино с сигаретой — это тоже вредно для желудка», — объяснила Соломатина.

Стоит быть осторожным с чаем, если в нем есть имбирь. Если выпить его натощак, он может начать раздражать стенки желудка, пишет Газета.Ru.

По словам специалиста, наиболее вредной привычкой является употребление продуктов, содержащих быстрые углеводы. К ним относятся вода с сиропом, белый хлеб и рисовая каша. Обилие быстрых углеводов приведет к невосприимчивости инсулина. Это повысит риск образования тромбов в будущем.

Ранее о вреде отказа от куриного мяса при похудении рассказала диетолог.

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