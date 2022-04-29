Диетолог рассказала о продуктах, которые не стоит есть натощак

Употребление некоторых продуктов по утрам может пагубно отразиться на здоровье, сообщила диетолог Елена Соломатина «Вечерней Москве».

По словам специалиста, перед завтраком чаще всего употребляют воду с лимоном. Такой напиток может спровоцировать гастрит или воспаление уже существующей язвы.

Также не стоит употреблять натощак кофе с молоком.

«Не стоит пить на голодный желудок кофе, даже с молоком. Кофе — это достаточно агрессивный продукт, многие привыкли совмещать утреннюю чашку американо или капучино с сигаретой — это тоже вредно для желудка», — объяснила Соломатина.

Стоит быть осторожным с чаем, если в нем есть имбирь. Если выпить его натощак, он может начать раздражать стенки желудка, пишет Газета.Ru.

По словам специалиста, наиболее вредной привычкой является употребление продуктов, содержащих быстрые углеводы. К ним относятся вода с сиропом, белый хлеб и рисовая каша. Обилие быстрых углеводов приведет к невосприимчивости инсулина. Это повысит риск образования тромбов в будущем.

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