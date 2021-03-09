В Алтайском крае не стали наказывать чиновницу за «личное мнение» о закрытии КВН

Руководитель управления по молодежной политике Алтайского края Екатерина Четошникова прокомментировала скандальный пост своего зама Ирины Рыбиной о закрытии КВН, пишет « Банкфакс ».

Четошникова не стала привлекать подчиненную к дисциплинарной ответственности, так как «все публикации Ирины Рыбиной в социальных сетях представляют собой выражение личного мнения и, соответственно, не согласовываются с руководством управления».

Представленная в сети позиция не являлся официальным комментарием ведомства, подчеркнула начальница управления.

Что было в посте

Ирина Рыбина подробно изложила свою позицию по поводу ситуации. Пользователей поразила не столько суть, сколько форма изложения мыслей чиновницы.

В частности, она упомянула некий «тестик на наличие мозга» и намекнула на то, что лидер КВН-Алтай таким образом занимается пиаром на молодежной политике.

Позже стало известно, что средства на поддержку движения КВН Алтайского края в региональном бюджете всегда были запланированы. Их намеревались выделить и на 2020, и на 2021 год.