Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
9 марта -7°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

В Алтайском крае не стали наказывать чиновницу за «личное мнение» о закрытии КВН

Руководитель управления по молодежной политике Алтайского края Екатерина Четошникова прокомментировала скандальный пост своего зама Ирины Рыбиной о закрытии КВН, пишет «Банкфакс».

Екатерина Четошникова.
Екатерина Четошникова.
http://altaimolodoi.ru/

Четошникова не стала привлекать подчиненную к дисциплинарной ответственности, так как «все публикации Ирины Рыбиной в социальных сетях представляют собой выражение личного мнения и, соответственно, не согласовываются с руководством управления».

Представленная в сети позиция не являлся официальным комментарием ведомства, подчеркнула начальница управления.

Что было в посте

Ирина Рыбина подробно изложила свою позицию по поводу ситуации. Пользователей поразила не столько суть, сколько форма изложения мыслей чиновницы.

В частности, она упомянула некий «тестик на наличие мозга» и намекнула на то, что лидер КВН-Алтай таким образом занимается пиаром на молодежной политике.

Позже стало известно, что средства на поддержку движения КВН Алтайского края в региональном бюджете всегда были запланированы. Их намеревались выделить и на 2020, и на 2021 год.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость